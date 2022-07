Max Verstappen (Red Bull) voit le bon côté des choses. Il n'a pas beaucoup roulé (3 tours) ni même pris la peine de faire un tour chrono sur piste mouillée, comme dix de ses confrères, en essais libres 1 vendredi à Silverstone, et il a connu une séance d'essais libres 2 perturbé par "des bruits étranges" et un temps mort dans son garage, en attendant la réparation du nouveau plancher de sa RB18. Avec au bout du compte un quatrième temps, à 0"207 de l'homme le plus rapide, Carlos Sainz (Ferrari), qu'il a tenu à relativiser.

Ad

Regardez le ePrix de Formule E de Marrakech en direct sur Eurosport samedi 2 juillet

Grand Prix de Grande-Bretagne Oui, Hamilton est bien en lice pour la victoire à Silverstone IL Y A 2 HEURES

"Mercedes améliorée, moral boosté... Hamilton peut gagner dans son jardin"

"Je pense que nous savons sur quoi nous devons travailler et nous le ferons dans la nuit, a déclaré le champion du monde en titre. Il semble qu'il va pleuvoir pendant la qualification samedi, donc il y aura des conditions différentes par rapport à nos séances d'aujourd'hui. J'ai fait quelques tours avec beaucoup de carburant sur les composés les plus tendres. Les pneus s'usent rapidement ici avec tous les virages à grande vitesse, donc ce sera toujours assez difficile de gérer les pneus sur cette piste. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé aujourd'hui."

Pérez en manque de confiance

De son côté, Sergio Pérez s'est avoué déçu, non pas par son septième temps mais par les conditions de piste qu'il a trouvées. "Ce ne fut pas une session géniale et la préparation que j'ai eue au simulateur était à cent lieues de ça, a-t-il expliqué le Mexicain, actuel n°2 mondial. Nous soupçonnons que les problèmes soient liés à l'aérodynamique mais je ne peux pas en dire plus tant que je n'aurais pas étudié la télémétrie correctement. A cause de ça, nous avons procédé à un relais de course très court à la fin de la session. Pas un début de week-end génial. Ce sera dur de s'en remettre. Il faut de la confiance dans ces virages, et tant que je peux la retrouver, ça ira."

Désormais le troisième homme du championnat du monde, Charles Leclerc (Ferrari) a connu une journée un peu pénible pour d'autres raisons. "Le vent a rendu difficile le bon équilibre sur les portions à haute vitesse, et le juste milieu a été difficile à trouver pour les pneus dans les sections à basse vitesse, a expliqué le Monégasque. Dans l'ensemble, nous étions rapides, mais j'ai senti qu'il y avait de la marge pour s'améliorer."

"Russell qui domine Hamilton en qualifications, c'est la grosse surprise du début de saison"

"La qualification pourrait être intéressante en raison de la météo donc nos quelques tours sur le mouillé lors de la première séance ont aussi été utiles", a-t-il ajouté.

Grand Prix de Grande-Bretagne Libres 2 : Sainz devant Hamilton et quatre écuries dans le Top 4 IL Y A 4 HEURES