Bild est généralement bien informé sur ce qui se trame dans le paddock de Formule 1 au sujet des pilotes et des écuries allemandes, et c'est ce qui en fait une rumeur plus qu'inquiétante. Le journal populaire allemand affirme vendredi que Mick Schumacher a été mis en demeure par le patron de son écurie Haas, Günther Steiner, de marquer au moins un point d'ici les quatre prochains Grands Prix disputés avant la pause estivale (quatre courses plus un sprint en Grande-Bretagne, en Autriche, en France et en Hongrie), sous peine de perdre son volant.

Placé par Ferrari qui le soutient, l'Allemand de 23 ans a débuté en Formule 1 en 2021 au sein de l'équipe étasunienne dans la foulée d'un titre de champion de Formule 2, sans jamais parvenir à convaincre. Mick, fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, avait une mauvaise voiture l'année dernière et le laborieux russe Nikita Mazepin n'avait pas représenté une réelle opposition pour lui. Mais cette saison, la Haas VF22 dessinée dans les locaux de Ferrari, à Maranello, est de bonne facture et son nouveau coéquipier, Kevin Magnussen, est d'un autre calibre. A tel point qu'il n'a battu le Danois qu'à deux reprises en neuf confrontations en qualification, à Melbourne et à Miami.

Les crashes de Djeddah et à Monaco pèsent lourd

Et malheureusement, ses courses n'ont pas changé la donne alors que le Viking a amassé 15 points. Les dix premiers de chaque Grand Prix et, depuis cette année, les huit premiers des courses sprints du samedi sont récompensés, mais il a toujours fini hors des points. Classé une fois à la porte du Top 10 (11e), cette saison au Grand Prix de Bahreïn, Michael Schumacher Jr roulait en septième position il y a deux semaines à Montréal lorsqu'il a été stoppé net par une panne de moteur.

Mais au-delà de cela, deux autres abandons plus spectaculaires continuent de plomber son bilan : ses crashes sur des erreurs de pilotage à Djeddah et à Monaco ont par ailleurs coûté environ 1,5 million d'euros à son écurie, qui ne roule déjà pas sur l'or.

En réalité, la pression ne fait que monter sur Mick Schumacher, déjà averti à plusieurs reprises par son patron cette saison. "Je ne dirais pas que Mick a fait un grand pas en avant cet hiver. J'espère qu'il va marquer ses premiers points plus tôt que tard, car nous voulons qu'il marque aussi des points", avait lâché le directeur d'équipe italien le 15 mai dernier. "Le fait est qu'il n'a marqué encore aucun point et il a déjà eu deux accidents, avait appuyé Günther Steiner, le 16 juin, pour Sky Allemagne. Aucune équipe ne serait content de ça, mais c'est un non-sens de dire que nous le désavantageons ou le mettons sous pression." "Je n'ai aucun problème avec lui, mais il doit comprendre que la Formule 1 est un sport compétitif où tout le monde attend de lui qu'il performe", avait ajouté le manager de Haas.

Une trace peu enviable dans l'Histoire de la F1

Le 24 juin, Bernie Ecclestone était monté au créneau pour le défendre, déclarant à sport.de : "Il n'a pas besoin qu'on lui dise tout le temps qu'il ne performe pas autant qu'il le devrait." Et l'ancien patron de la Formule 1, âgé de 91 ans, de regretter l'absence de Michael Schumacher, lourdement handicapé par un accident de ski, fin 2013 : "Michael montrerait à Günther [Steiner] les ficelles du métier. Ça aiderait beaucoup."

Si rien ne change, Mick Schumacher, seul pilote sans point avec Nicholas Latifi (Williams) en championnat du monde 2022, laissera une trace peu envieuse dans les statistiques du sport. Il est déjà sixième au classement des pilotes ayant disputé le plus de courses (30) sans scorer. Et remontera à la deuxième place, seulement devancé par Luca Badoer (51 courses) s'il ne réalise par un top 10 d'ici la fin de la saison.

