Grand Prix de Hongrie

Percuté dès le premier virage par Lando Norris (McLaren), lui-même emboité par Bottas, Max Verstappen n'a fini qu'à la 10e place du 11e Grand Prix de la saison , et perdu la tête du championnat au profit de son rival Hamilton. Être encore une fois sorti à cause d'une Mercedes et finir avec un seul point de plus pour le championnat, "", a déclaré un Verstappen, forcément déçu.