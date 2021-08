Il fallait bien un vainqueur atypique pour ponctuer ce Grand Prix fou. A 24 ans, Esteban Ocon est devenu le quatorzième Français à remporter une course dans la catégorie reine du sport automobile, dimanche après-midi sur le circuit du Hungaroring, moins d'un an après le succès son compatriote Pierre Gasly (AlphaTauri).

"Allez Alpine, allez les Bleus !", a-t-il crié de joie à la radio après avoir franchi la ligne d'arrivée, 13 ans après la dernière victoire d'une Renault, l'ancien nom de l'écurie françaises. Accueilli comme un héros par toute son équipe à la sortie de sa monoplace, le Normand a célébré de longues minutes durant. "Quel moment ! Je me sens tellement bien, assurait le 111e vainqueur d'un Grand Prix au micro de Johnny Herbert. C'est la première victoire de Renault depuis son retour en F1. On a connu des moments difficiles, mais on a réussi à les surmonter."

Grand Prix de Hongrie Ocon et Alpine, le jour de gloire IL Y A 2 HEURES

Un immense bonheur pour une performance exceptionnelle, applaudie par Fernando Alonso, son double champion du monde de coéquipier qui a terminé cinquième. Sebastian Vettel l'a salué aussi. L'Allemand, "un peu plus rapide", lui a mené la vie dure dès le cinquième tour, lorsque Ocon a récupéré les commandes de la course après la bévue de Lewis Hamilton.

Le Britannique a été le seul à se présenter sur la grille pour le restart avec ses gommes "intermédiaire", tandis que ses concurrents étaient tous partis chausser des pneus "slick", plus adaptés à une piste qui séchait très rapidement. Le Français a été le premier à dévier vers la voie des stands. "Je me suis demandé si c'était la bonne décision. On était deuxième ! Mais après une discussion à la radio, l'équipe m'a dit de rentrer. On s'est alors retrouvé avec une belle marge de manoeuvre", s'est-il satisfait auprès de Canal+, quelques minutes après avoir reçu son trophée.

Le grand jour après les moments difficiles

Le pilote de l'Alpine n°31 a ensuite profité d'une voiture efficace et fiable, qui avait déjà montré des signes très encourageants à Silverstone il y a deux semaines. Ocon et Alonso avaient pris les 9e et 7e positions. La monoplace française était également très à l'aise sur le tracé sinueux du Hungaroring depuis le début du week-end. Alors, bien épaulé par son coéquipier espagnol, qui a mis la pression sur Carlos Sainz (Ferrari) puis contenu Hamilton durant de longs tours dans un duel splendide, Ocon s'est chargé d'annihiler les tentatives de Vettel pour faire retentir la Marseillaise.

"Félicitations à Fernando, car la victoire lui revient aussi. Toutes les batailles qu'il a menées derrière nous ont donné de l'espace pour respirer. Ça a toujours été génial de travailler avec lui depuis le début de la saison, c'est un privilège. On forme un super duo chez Alpine", poursuivait-il au micro de Canal+.

Sa victoire vaut tellement plus que 25 points. Il y a quelques semaines, le Français était englué dans une mauvaise dynamique. Il a baissé la tête, soutenu par son équipe, pour se relever et se muer en vainqueur de Grand Prix : "Je veux juste dire un immense merci à ceux qui m'ont donné de la confiance. Quand vous êtes hors de la Q1, en 17e position dans les moments difficiles, vous ne savez plus où vous en êtes. Il faut une grosse confiance. On revient là où on mérite d'être."

Et, après la deuxième place acquise l'an dernier au Grand Prix de Sakhir avec Renault, il ne lui restait plus qu'une dernière marche à gravir pour goûter au bonheur éternel : "C'est ce qu'on se disait avec l'équipe. Mais on ne pensait pas que ce jour arriverait maintenant. Tout a été parfaitement exécuté : le pit stop, le départ, le choix des gommes au bon moment... C'est un truc de fou !"

Grand Prix de Hongrie Verstappen révèle qu'Hamilton l'a appelé : "On va aller de l'avant, on est des pilotes" 29/07/2021 À 19:01