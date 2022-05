"L'équipe a apporté un nouvel aileron avant et un nouvel aileron arrière, des pièces faisant partie d'un ensemble aérodynamique à moindre traînée", a expliqué Mercedes, vendredi, après la première journée d'essais du Grand Prix de Miami. Cela paraît simple, dit comme cela, mais on sait qu'il n'en est rien. L'équipe de Brackley bute sur un phénomène de marsouinage depuis que sa W13 a posé les roues par terre, le 23 février dernier, à Montmelo, et George Russell s'est laissé dire que le staff de l'écurie allemand pourrait avoir besoin de cinq mois pour se débarrasser de rebonds intempestifs de sa machine à haute vitesse.

Lui aura-t-il fallu cinq courses ? C'est toute la question que le paddock se pose après la première journée encourageante des Gris sur le 78e tracé de l'histoire du championnat du monde. Vendredi, George Russell a réussi le deuxième temps des essais libres 1 puis il a battu tout le peloton lors de la seconde session.

Quant à Lewis Hamilton, notoirement plus en difficulté que son jeune coéquipier face à ce problème d'instabilité depuis le début de la saison, il a réalisé des progrès spectaculaires en terme de confort de conduite, traduit par des chronos enfin plus proche de son voisin de stand. Chronométré avec le huitième temps à 0"858 de Charles Leclerc (Ferrari) en essais libres 1 - soit dans la moyenne de ses retard constatés en qualification lors des quatre premières manches, le septuple champion du monde a nettement redressé la barre en signant un prometteur quatrième chrono, à 0"241 du temps de son jeune compatriote lors de la seconde session.

La section sous le pont problématique

De quoi voir les choses sous un jour meilleur ? Pas sûr, aux dires des principaux intéressés. "Nous avons toujours su que les conditions de chaleur, ici à Miami, conviendrait mieux à notre voiture (jusqu'à 56°C sur la piste). Nous avons souffert de ne pouvoir monter les pneus en température lors des précédentes courses et c'est un gros facteur ici, a remarqué George Russell. La voiture a bien roulé vendredi mais ce n'est que le vendredi, on ne s'emballe pas. Cela est probablement le vendredi le plus fructueux de cette saison en termes d'apprentissage. Nous avons toujours su que le marsouinage serait là mais il se manifeste à un niveau moindre."

"Des courses tournent en notre faveur, d'autres contre nous - comme Imola - mais jusque-là la voiture se comporte bien ici. Ce circuit est unique. Je n'étais pas sûr de savoir négocier la section serrée et lente sous le pont - ça met un peu un coup sur la tête - mais pour le reste ils ont fait un boulot sensationnel dans les sections sinueuses, avec les virages à haute vitesse. C'est génial pour les fans."

Hamilton : "J'ai déjà perdu deux kilos"

"C'était juste les essais et chacun a fait des choses différentes, sans montrer son vrai rythme, on ne s'emballe donc pas, a confirmé Lewis Hamilton. La voiture me paraît la même mais nous semblons plus rapides et nous avons de toute évidence gagné des places. Nous avons encore des rebonds, nous ne l'avons donc pas éliminé mais, petit à petit, nous améliorons la voiture. La course va être éprouvante, particulièrement en terme de surchauffe des pneus et il fait très chaud pour les pilotes. J'ai déjà perdu deux kilos aujourd'hui. La chaleur me rappelle un peu la Malaisie. Kuala Lumpar est toujours n°1, devant Singapour et maintenant Miami. George avait l'air super, l'équipe a essayé beaucoup de choses sur les voitures, nous allons donc faire converger et j'espère que ça nous fera faire un bon."

"Nous avons de nouvelles pièces aérodynamiques à essayer, mais dans l'ensemble nous avons fait des progrès, a ajouté Andrew Shovlin, le chef ingénieur. Il reste beaucoup de progrès à faire sur l'équilibre et la surchauffe des pneus est aussi un problème. Les séances disputées à mi-journée sont très chaudes et garder les pneus arrière en température est un vrai challenge. ce seront les principaux domaines à améliorer. Il y a des avancées à faire sur un tour et sur la hauteur de caisse. Il y a deux bosses notables ici qui déstabilisent la voiture."

"Je dis depuis l'avant-saison que ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils solutionnent eux-même ça (le marsouinage), , le directeur de Red Bull Racing. Ça commence à arriver. Les caractéristiques du circuit aident mais ils commencent à maîtriser leurs soucis" a rappelé Christian Horner , le directeur de Red Bull Racing

