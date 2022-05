A quelle heure est-il donné le départ ?

A 15h30 locales, 21h30 heure française.

En pole, Charles Leclerc (Ferrari) a-t-il de quoi être confiant ?

Oui. Il a gagné les deux fois où il est parti à la pointe de la grille de départ cette année : à Sakhir et à Melbourne. Sur l'ensemble de ces deux courses, il a mené 113 tours sur 115 possibles.

Quelle est la meilleure chance pour Red Bull de battre Ferrari ?

La vitesse en ligne droite. La RB18 est 8 km/h plus rapide en pointe que la F1 75, et deux des trois zones DRS seront particulièrement favorables au dépassement, entre les virages 9 et 11 d'une part, et 16 et 17 d'autre part.

A quoi Charles Leclerc (Ferrari) va-t-il devoir faire attention ?

A l'usure de ses gommes. Le natif de Monte-Carlo avait vécu une désillusion de ce point de vue lors de la course "sprint" à Imola et il n'a pu, à l'instar de ses collègues, pousser sa simulation de relais en raison des deux drapeaux rouges déployés lors des essais libres 2 vendredi, pour Sainz et Latifi.

Quels seront les handicaps des pilotes Red Bull pendant cette course ?

"Super Max" l'a avoué : sa RB18 n'est pas équilibrée, et il risque de le payer en terme d'usure des gommes. Idem pour Sergio Pérez. "J'ai perdu l'équilibre de la voiture dans les virages lents. J'avais du sous-virage, puis du survirage", a-t-il rapporté après la qualification…

Le virage n°7 de l'autodrome du Grand Prix de Miami 2022 Crédit: Getty Images

Pourquoi Carlos Sainz (Ferrari) sera-t-il vulnérable au départ ?

L'Espagnol est deuxième sur la zone de départ, et ça ne ressemble pas à une bonne affaire pour lui. Il s'élance de la partie sale de la piste, où les pilotes ont noté que le grip est beaucoup plus faible que sur la partie passante. Bref, il va devoir surveiller Max Verstappen (Red Bull).

Quelle série devrait prendre fin ?

Celle des victoires de Mercedes sur des nouveaux circuits. L'écurie allemande a gagné les six courses disputées sur des nouveaux tracés depuis 2014, et la séquence devrait s'interrompre dimanche. Lewis Hamilton a confié avoir vécu sa meilleure séance de qualification depuis quatre épreuve mais cela il est trop loin du compte pour rêver à un exploit. Et plus encore son collègue George Russell, empêché d'attaquer au volant d'une W13 encore plus affecté par le marsouinage que la n°44. Le phénomène est tellement répandu en ce qui le concerne qu'il ne peut même pas attaquer dans les virages.

Quel pilote a le plus de marge de progression ?

Fernando Alonso. Auteur d'un quatrième temps très remarqué en essais libres 3, "Nando" a été piégé par le trafic en Q2 et sa onzième place qualification ne reflète pas le potentiel de son Alpine. "Nous aurions pu être cinquième ou sixième", a-t-il insisté. Top 5 possible donc ce dimanche.

Qui sera l'outsider à surveiller ?

Valtteri Bottas. Le Finlandais d'Alfa Romeo a fait abstraction de son crash en essais libres 1, qui l'a privé de roulage en essais libres 2, et son superbe cinquième temps qualificative lui autorise tous les espoirs. Grosse bagarre en perspective avec Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren) et Fernando Alonso (Alpine).

Quelle stratégie pour la course ?

Pirelli penche pour deux arrêts, avec des combinaisons mettant en scène potentiellement ses trois types de gommes.

Quels seront les facteur X de la course ?

La chaleur. Le mercure a atteint 39°C dans l'air et 56°C sur la piste en Q3. Miami est devenu le deuxième circuit le plus éprouvant du calendrier du point de vue physique après Singapour, et la fatigue guettera les organismes. Lewis Hamilton a indiqué vendredi avoir perdu deux kilos à cause de ce climat.

La voiture de sécurité. "La piste est très étroite à certains endroits par rapport à celles standards et permanentes, notamment dans le troisième secteur, signale Mercedes. Cela créera une plus grande chance de déploiement de la voiture de sécurité et de la voiture de sécurité virtuelle, car il est plus difficile de retirer des voitures ou des débris."

