Un choc qui paraissait "banal" pour un Grand Prix comme Monaco. Pourtant, Mick Schumacher a eu une belle frayeur lors de ce Grand Prix 2022. Le pilote de la Haas a été victime d'un énorme accident au 27e tour de la course disputée ce dimanche sur le tracé urbain.

Après avoir perdu l'arrière de sa voiture en ligne droite, l'Allemand s'est encastré sur les barrières en TecPro à l'entrée de la chicane de la piscine. Sonné, mais pas touché, le fils de Michael a rapidement donné de ses nouvelles, expliquant qu'il ne savait pas ce qu'il s'était passé. Sa voiture a, elle, été coupée en deux au niveau de l'arrière. Une image impressionnante.

Après deux tours sous safety car, la direction de course a finalement abaissé le drapeau rouge et stoppé la course. Celle-ci a repris à 17h15.

