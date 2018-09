Grand Prix de Russie : Red Bul, Grosjean, Ocon et Perez... ils sont attendus au tournant à Sotchi

Red Bull et Toro Rosso pénalisées

Avec ses longues lignes droites, le tracé russe n'est guère favorable aux Red Bull, moins puissantes que leurs rivales Mercedes et Ferrari. A défaut de pouvoir y rêver en grand, contrairement à certains des Grands Prix à venir, l'écurie a décidé de revenir à la version précédente de son moteur Renault, le temps de trouver une solution aux problèmes posés par la spécification la plus récente, plus performante mais aussi moins fiable.

Ce changement se traduira en pénalités sur la grille de départ à Sotchi pour les deux pilotes maison alors que Daniel Ricciardo les cumule déjà depuis l'été. "Cette année, le Mexique est probablement la seule chance qu'il nous reste (de gagner) dans des circonstances normales", estime son patron Christian Horner. L'an dernier, Max Verstappen, qui fêtera ses 21 ans dimanche, s'y était imposé. Par ailleurs, le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) a lui aussi annoncé jeudi qu'il subirait des pénalités sur la grille pour un changement de moteur vers une version améliorée.

Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix de Hongrie 2018Getty Images

Grosjean en probation

Pour avoir ignoré les drapeaux bleus qui lui enjoignaient de laisser passer le leader Lewis Hamilton, qui allait lui prendre un tour, lors du Grand Prix de Singapour, Romain Grosjean a écopé de deux points de pénalité sur sa licence, sorte de permis à points utilisé pour sanctionner les infractions en piste. Arrivé à douze en moins de douze mois, un pilote est suspendu pour la prochaine course. Or le Français de Haas en cumule désormais neuf. S'il était pénalisé de trois points supplémentaires d'ici au 29 octobre (date à laquelle il récupérera un point, puis deux quinze jours plus tard), il serait exclu le temps d'un week-end. Grosjean, qui devra être irréprochable pendant les quatre prochaines courses, affichait toutefois un visage résolument serein face à la presse jeudi.

Romain Grosjean (Haas) au Grand Prix de Bahreïn 2018Getty Images

Pérez et Ocon (de nouveau) sous surveillance

Sergio Pérez et Esteban Ocon se sont de nouveau fait remarquer à Singapour par leur accrochage au premier tour, quand le Mexicain a précipité son coéquipier chez Force India dans le mur, provoquant son abandon, avant de s'excuser tout en affirmant ne pas l'avoir vu. Coutumiers du fait l'an dernier (accrochages en Azerbaïdjan, au Canada, en Belgique), les deux pilotes s'étaient vu retirer par leur écurie le droit de s'affronter en piste. Cette consigne, levée en 2018, va faire son retour.

"Nous allons devoir revenir aux règles qui leur interdisent de se battre", a annoncé leur directeur d'équipe, Otmar Szafnauer, au micro de Sky Sport à l'issue du Grand Prix asiatique. "Une fois qu'ils sont dans la voiture, nous ne contrôlons pas ce qu'ils font mais nous allons contrôler ce que nous pouvons contrôler." Ses troupes sont prévenues.

Esteban Ocon et Sergio Perez (Force India) lors de la présenation de la official présentation de la VJM11 le 26 février 2018 à MontmeloGetty Images

Dernières pour Ericsson

Relégué au rang de troisième pilote et "ambassadeur" d'Alfa Romeo Sauber en 2019, Marcus Ericsson aborde ce qui pourrait être ses six dernières courses. "Mon objectif est toujours de revenir en Formule 1, assurait tout de même jeudi le Suédois de 28 ans, qui sera remplacé dans le baquet de la Sauber par Antonio Giovinazzi la saison prochaine. Je pense que cela ne se produira pas en 2019, mais j'espère qu'après cela il y aura des possibilités de revenir." Ericsson a disputé cinq saisons dans la catégorie reine, la première en 2014 avec Caterham, ensuite avec Sauber, avec pour meilleurs résultats une 8e place en course (Australie 2015) et une 9e place en qualifications (Malaisie 2015).