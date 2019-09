Helmut Marko n'a jamais eu besoin du moindre prétexte pour exprimer le fond de sa pensée. Surtout pour taper sur Ferrari. Alors, forcément, le rififi qui a sabordé la Scuderia, dimanche, lors du Grand Prix de Russie, lui a donné du grain à moudre. Une fois de plus, le conseiller sportif de Red Bull a joué l'avocat de Sebastian Vettel, coupable d'avoir trahi le plan initialement envisagé par l'écurie italienne, avant d'abandonner à cause d'une avarie technique.

"Ferrari a réussi à ne pas gagner avec la voiture la plus rapide, a souligné auprès de Bild le dirigeant autrichien, dont le rôle pour lancer la carrière de l'Allemand a été prépondérant. Ils ont sacrifié Sebastian, qui était l'homme le plus rapide. Vettel n'a pas d'avenir avec Ferrari, cela me semble maintenant très clair." Docteur Marko n'en est pas à son coup d'essai : en juillet dernier, déjà, il avait exhorté le pilote à quitter Ferrari.