Grand Prix de Russie

En Q2, le sextuple champion du monde de Mercedes a vu son temps annulé lors de son premier tour chrono suite à un passage hors des limites de la piste dans le dernier virage. Puis, dans son second run, le sort s'en est mêlé. Il lui restait quelques virages à négocier lorsque le drapeau rouge a stoppé l'activité en piste, suite au crash de Sebastian Vettel (Ferrari) au virage n°4. Avec tout juste 2 minutes et 15 secondes pour effectuer son tour de lancement en queue de peloton, le pilote de la W11 n°44 a coupé la ligne de chronométrage à peine une seconde avant la fermeture.

Alexander Albon à nouveau en grande difficulté chez Red Bull malgré son podium au Mugello, à 1"704 de la pole position et surtout 1"141 de son coéquipier Max Verstappen, nombre d'outsiders avaient une chance de compléter la deuxième ligne. Cet accessit disputé est finalement revenu à Sergio Pérez (Racing Point), qui pour la neuvième fois de sa carrière a égalé son meilleur résultat du samedi. Le Mexicain à la recherche d'un volant pour 2021 a devancé d'un souffle Daniel Ricciardo (Renault), et avec un peu plus de marge Carlos Sainz (McLaren) et Esteban Ocon (Renault).