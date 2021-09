Fort de sa centième victoire en Formule 1, Lewis Hamilton a pris toute la lumière, dimanche à Sotchi. Mais Max Verstappen est bien le grand gagnant de ce dimanche chaotique, qui l'a vu démarrer de la dernière place, suite à l'installation vendredi d'un quatrième moteur en dehors du quota saisonnier autorisé, et finir deuxième, béni par la pluie des derniers tours. Car il était encore septième au 49e des 53 tours du Grand Prix de Russie, lorsque l'orage a redistribué les cartes. Il fallait échanger les "slicks" contre des pneus sculptés sans tarder.

"Nous avons pris la bonne décision en passant les 'intermédiaire', a-t-il raconté à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport. C'est pour ça que nous avons terminé deuxième, ce dont je suis évidemment très content. Pour être honnête, Même si j'étais parti en tête, j'aurais terminé deuxième. C'était le résultat maximal. Nous n'avons donc rien perdu au bout du compte."

Grand Prix de Russie Centième victoire héroïque d'Hamilton, sous un déluge IL Y A 4 HEURES

Un tour plus tôt, nous aurions détruit nos pneus

Il faut insister là-dessus, le pilote Red Bull est revenu de loin. Lâché en fin de premier relais par Lewis Hamilton, en "medium", alors qu'il était en "dur", il s'est trop vite embarqué dans un second relais qui a failli lui coûter cher. Lorsque le Britannique est rentré au 27e tour, il a du lui emboîter le pas, histoire de ne pas se faire piéger par une intervention de la voiture de sécurité, courante à Sotchi. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé bloqué par Daniel Ricciardo (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari). "Ça a endommagé mes pneus", a-t-il confirmé.

"Je suis rentré prendre tôt des 'medium' et ce fut compliqué tout compte fait, a-t-il expliqué. On essaie de démarrer en 'dur' pour allonger le relais, mais le pneu ne tient pas. On passe alors trop vite au 'medium' et on ne peut pas attaquer."

Passé à son garage au 50e tour, il a accompli quatre derniers tours sensationnels, et a expliqué pourquoi il avait apprécié ce timing : "Si nous étions rentrés un tour plus tôt, nous aurions détruit nos pneus dans le dernier secteur."

En fin de parcours, il a donc successivement repris Sebastian Vettel (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), en perdition en slicks, son coéquipier Sergio Pérez et Fernando Alonso (Alpine). Puis Lando Norris (McLaren), qui a payé au prix fort son refus de rentrer.

Nous pensions que P5 était le résultat optimal pour Max

Arrivé sur les bords de la mer Noire en leader du championnat du monde avec cinq points d'avance sur son rival britannique, il en repart dépossédé de son bien pour deux petites unités. Un moindre mal, car à entendre les dirigeants de Red Bull Racing, c'est maintenant son adversaire de Mercedes qui va manger son pain noir. Le nouveau centenaire va devoir se résoudre à utiliser un moteur supplémentaire d'ici la fin de la saison, et en supporter les conséquences dans la course au titre, selon le directeur et le conseiller de l'équipe.

"Avec cette course, nous pensions que P5 était le résultat optimal pour Max, a déclaré le patron de Milton Keynes, Christian Horner, à The Telegraph. Passer de vingtième à deuxième ressemble à une victoire. Après deux circuits favorables à Mercedes, Max n'est qu'à deux points derrière. C'est encourageant. Si on regarde comment Mercedes a utilisé ses moteurs cette année, y compris dans ses équipes clientes, je m'attends à ce qu'il encaisse une pénalité."

"Avec Istanbul, Austin et Mexico, nous retrouvons des circuits qui nous sont favorables, avait dit Helmut Marko vendredi, à Auto, Motor und Sport. Nous supposons que Mercedes y prendra ses pénalités pour les mêmes raisons que nous à Sotchi."

Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes, a temporisé sur la question ce week-end, en expliquant qu'il n'y avait pas urgence ni nécessité de le faire, mais qu'un incident ou abandon pourrait en décider autrement.