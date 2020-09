"Il est clair qu'il n'y a plus beaucoup de baquets disponibles en F1 l'an prochain, et beaucoup de candidats, il suffit de faire les comptes", a dit Grosjean, qui "comprend le point de vue de Haas". "Il n'y a aucune urgence, ni pour Haas, ni pour moi", a-t-il ajouté, et "il y a des options ailleurs aussi, qui peuvent être intéressantes". "En revenant du Mugello, après avoir piloté ces voitures sur le Mugello, on se dit qu'elles sont absolument uniques, ces F1", a aussi souligné Grosjean, qui en revanche n'est pas tenté par les ovales de l'IndyCar.