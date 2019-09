Après 20 tours de course, Charles Leclerc menait le Grand Prix de Singapour sans souci. Au 21e, la victoire lui a échappé. En cause ? Un undercut de son coéquipier, Sebastian Vettel, qui s'est arrêté un tour avant lui. L'Allemand ressortait devant le Monégasque à la 21e boucle. "Je ne comprends pas l'undercut. On en discutera après la course", lâchait Leclerc quelques minutes plus tard à son équipe. Celle-ci lui réclamait de "ramener la voiture à la maison", comprenez de ne pas attaquer Vettel. Ce qu'il a fait pour le premier doublé Ferrari depuis le Grand Prix de Hongrie en 2017.

Après la course, Charles Leclerc était donc frustré et l'accolade avec le vainqueur de la course n'a pas été très chaleureuse.

Au micro de Canal+, Leclerc a calmé ses ardeurs, expliquant qu'il devait "attendre d'avoir les datas pour parler" et qu'il retenait le "positif", à savoir le doublé de l'équipe. Reste que ce "scénario-là, n'avait pas été abordé avant la course. [....] Je vais essayer de comprendre, je suis sûr que c'était pour le bien du team et que ce n'était pas contre moi mais c'est toujours assez énervant dans la voiture".