A quelle heure la course démarre-t-elle ?

20h locales, 14h françaises.

La pole position est-elle un atout à Singapour ?

Oui, particulièrement. C'est sur ce circuit du calendrier 2022 que le taux de conversion de pole en victoire (8/12 soit 66% depuis 2002) est le plus élevé, à égalité avec Montmelo (10/15).

Singapour 66% Montmelo 66% Abou Dabi 61% Montréal 58% Monaco 57% Spa 57%

Leclerc (Ferrari) va-t-il enfin profiter de sa pole ?

On voudrait ne plus se répéter à propos de ses chances, mais les stats sont têtues : il a transformé ses deux premières pole positions de 2022 en victoire (Sakhir et Melbourne) et a échoué lors des six tentatives suivantes. En pointe en 2019 à Singapour, il avait aussi échoué.

Verstappen (Red Bull) peut-il gagner ?

Oui, parce qu'on ne doit plus s'étonner de rien venant de lui. Il est l'homme de tous les possibles cette saison. Et partir de la huitième place n'a rien de rédhibitoire pour lui, on l'a vu en Hongrie (10e sur la grille) et en Belgique (14e). "C'est un peu comme Monaco, c'est super dur de passer", reconnaît le Néerlandais à propos de Marina Bay.

Le tourniquet de la Principauté est quand même autrement plus stérile en matière de dépassements (parti 4e, il a fini 5e cette année) et il s'accroche à l'espoir d'une intervention de la voiture. Il a raison : elle est intervenue au moins une fois lors de chaque édition depuis la création de l'épreuve, en 2008.

Comment peut tourner le duel Alpine - McLaren ?

Enstone et Woking ont chacune un pilote bien placé (Alonso 5e, Norris 6e) et un autre en fond de grille (Ocon 18e, Ricciardo 17e), mais l'avantage est clairement aux Bleus.

"J'avais confiance en la voiture, ce qui est nécessaire sur un circuit urbain comme celui-ci, et cela m'a aidé à comprendre les conditions, a commenté "Nando". J'espère que la course sera plus facile, mais nous verrons ce que la météo nous réserve. Nous ne sommes qu'à deux places du podium, donc si nous restons concentrés et prenons un départ propre, nous serons en bonne position."

"C'est une maniabilité différente, d'une manière que je n'aime pas", a avoué de son côté l'Anglais, à propos du nouveau package apporté par les Oranges. "Si la piste avait été complètement sèche ou complètement mouillée, nous aurions été plus loin."

Les dépassements sont-ils difficiles à Singapour ?

Les chiffres ont varié au fil des années, de 3 en 2009 à 49 en 2012 pour une moyenne de 12. Le dernier Grand Prix en date, en 2019, en a apporté 29, dont 22 avec DRS.

Quelle est la particularité de Singapour ?

Le béton du pont de l'Esplanade est soutenu par des poutres en acier aimantées, indique Mercedes. Les champs magnétiques impliqués sont suffisamment puissants pour interférer avec certains capteurs sur les voitures, obligeant les équipes à remplacer un certain nombre de capteurs par des versions spéciales, moins sensibles aux interférences. L'installation de boucliers magnétiques sur les soupapes de changement de vitesse est devenue une partie normale de la préparation pour le Grand Prix de Singapour, mais elle a déjà provoqué l'arrêt des voitures en piste.

Quelle stratégie pour la course ?

Si la course est sur le sec, le meilleur plan pour les 61 tours est de faire un arrêt selon Pirelli, avec un relais de 22 à 28 tours en "medium" puis un passage au "dur".

Qu'est-ce que la météo annonce ?

Des chances de forte pluie.

De quels résultats Max Verstappen a-t-il besoin pour être champion ?

Verstappen titré dès Singapour si ...

Quel record va tomber au départ ?

Celui des participations. Fernando Alonso va atteindre les 350 courses en carrière, et laisser Kimi Räikkönen dans ses rétroviseurs.

