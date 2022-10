Un fiasco à peine imaginable. Red Bull Racing s'est fourvoyé en Q3 samedi à Singapour, et c'est son pilote, Max Verstappen, qui a expliqué comment son team a gaspillé d'une façon incroyable ses chances de réaliser une pole position largement à sa portée , samedi soir dans la nuit de Singapour.

Red Bull Racing était, jusque-là, l'équipe modèle citée en exemple par toute la pitlane. Une organisation bien huilée, imperturbable, capable de mener son champion à la victoire par toutes les conditions possibles, à travers tous les scénarios, spécialement les plus défavorables. Et on ne pensait pas qu'elle pouvait tomber de haut, sur une erreur finalement assez banale.

Embarqué dans une série de tours pour se donner une chance de bien faire monter ses pneus en température et trouver un tour clair dans la troisième partie de la qualification sur le circuit de Marina Bay, Max Verstappen a eu deux occasions d'assommer le peloton au dernier moment pour conquérir la 17e pole position de la saison. Auteur des meilleurs partiels dans les secteurs 1 et 2, il a été à chaque fois stoppé dans son élan par son ingénieur, Gianpiero Lambiase, son complice depuis son arrivée chez Red Bull en 2016, et à qui il fait une confiance aveugle.

Putain, qu'est-ce que c'est que ça ?

La première fois, ce fut une circonstance liée au trafic. "On se rapprochait de plus en plus de Gasly, c'est pour ça que nous avons décidé d'abandonner le tour", a justifié le conseiller sportif Helmut Marko, à ORF, la chaîne autrichienne.

La seconde, on a de suite compris qu'il s'agissait d'autre chose, qu'il manquait de l'essence dans la RB18 n°1 pour revenir au garage avec le litre réglementaire pour satisfaire le contrôle technique des commissaires de la Fédération internationale de l'automobile. Etant entendu que le stopper en piste dans le tour de ralentissement pour sauver la mise aurait été impossible à justifier, et forcément sanctionné par les commissaires de la FIA.

Max Verstappen devait remonter en un claquement de doigts de la huitième à la première ligne sur les écrans de chronométrages. Mais dans le dernier virage, il a obliqué vers la pitlane, étonné et passablement en colère. "Rentre au box !", l'a exhorté son ingénieur, chef de la RB18 n°1 et responsable de l'exploitation en piste. "Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous me racontez les gars ? Je ne saisis pas, de quoi s'agit-il ?", lui a répondu le Néerlandais. "On t'expliquera plus tard", lui a répondu Lambiase.

Incroyablement frustrant

Le motif était évident, impossible à cacher, et Max Verstappen l'a exposé à son retour dans le paddock, tout en avouant qu'il avait trouvé quelque chose de bizarre au tour précédent. "Oui, je l'ai vraiment senti le tour avant aussi, mais ensuite ils m'ont dit d'abandonner, a-t-il raconté à Sky Sport, le diffuseur du championnat du monde en Angleterre. Mais ensuite, dans le dernier tour, ils m'ont dit de boxer. Puis j'ai réalisé ce que je pensais qui allait se passer, que nous manquions d'essence."

"C'est incroyablement frustrant et cela ne devrait pas arriver, et même lorsque que l'on n'a pas suffisamment de carburant, ou si on ne prévoit pas de faire ce sixième tour, alors on comprend au moins au fil de la séance qu'on ne va pas y arriver, a-t-il développé. Nous aurions dû le voir plus tôt. Je sais que c'est un effort collectif, que je peux faire des erreurs, que l'équipe peut en faire, mais ce n'est jamais acceptable. Ça ne devrait pas arriver."

Et après cette surprenante défaillance, il ne fallait pas lui parler du titre ni de quoi que ce soit d'autre. "Je ne suis pas vraiment d'humeur à parler de la course", a-t-il coupé, promettant juste de faire le maximum.

