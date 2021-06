Qui arrêtera Max Verstappen au Red Bull Ring ? Vendredi après-midi aussi, le Néerlandais de l'écurie locale Red Bull a réalisé le meilleur temps des essais libres 2 après avois dominé le premier entraînement.

Comme lors des essais libres 1, le n°1 mondial a imprimé le tempo à la fois en pneus "dur" et en pneus "tendre". Avec les gommes les plus dures, il a tourné en 1'06"192, soit 0"166 plus vite que son rival pour le titre, Lewis Hamilton (Mercedes).

Grand Prix de Styrie Enorme fail et grand moment de solitude pour Bottas, en tête-à-queue dans la pitlane IL Y A 32 MINUTES

Puis, avec Pirelli les plus compétitifs sur le tour unique, qui serviront en Q3, le récent vainqueur du Grand Prix de France a enfoncé le clou en 1'05"412.

