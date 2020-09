Une Ferrari en Q3. C'était une normalité il y a peu, c'est aujourd'hui une anomalie. Le monde à l'envers. Ou presque. Après des week-ends très compliqués, à Spa et à Monza, Charles Leclerc a (un peu) retrouvé le sourire ce samedi au Mugello. Cinquième sur la grille dimanche, le Monégasque espère désormais confirmer ce regain de forme en course.

"C'était le maximum qu'on pouvait faire, a déclaré Leclerc après la qualification. Je suis très content, on sort de deux week-ens très difficiles. Nous avons fait un bon travail. Les deux dernières pistes étaient très exigeantes. Toutefois, les trois voitures derrière nous sont plus fortes, mais je vais essayer de resister dimanche en course. Je vais tout donner."