Pas très bien, si l'on se fie aux quatre derniers exemples en date : Daniel Ricciardo à Monaco en 2016, (2e à l'arrivée), Valtteri Bottas (Mercedes) à Sakhir en 2017 (3e), Charles Leclerc (Ferrari) à Sakhir en 2019 (3e) et Max Verstappen (Red Bull) à Budapest en 2020 (2e).

Partir pour la première fois en tête de peloton est un moment impressionnant, fatalement difficile à gérer, surtout quand on a Max Verstappen (Red Bull) derrière soi. Mais ça ne semble pas être le cas pour le Canadien, qui avait bien négocié son départ de sa meilleure place en carrière (la troisième), cet été en Hongrie. Il avait même gagné une position, sur Valtteri Bottas (Mercedes).

Oui. Sur ses neuf départs que l'on peut prendre en compte cette année (hors accrochages), il a gagné une ou deux places dans sept cas. Seule la première course à Silverstone ne lui a pas réussi (-2 positions). Bien sûr, il part en moyenne de la neuvième place, mais d'autres pilotes habitués à s'élancer de cette zone du peloton en perdent plus que lui.

Sans hésiter, Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a dominé toutes les séances d'essais libres, la Q1 et la Q2, et ne s'est fait coiffer au poteau que par Lance Stroll (Racing Point).

La météo s'annonce meilleure que samedi, avec néanmoins une possibilité modérée d'ondées passagères avant et pendant la course.

Ce serait étonnant car vendredi aussi les W11 étaient en grande difficulté sur une piste manquant de grip. "Nous sommes en difficulté pour exploiter les pneus dans la bonne fenêtre, c'est un problème avec lequel nous nous débattons depuis notre arrivée ici," a admis Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef, après la qualification. Le technicien rappelle que quelques ajustements au set up sont possibles sur la voiture, mais qu'ils seront mineurs.

Le pessimisme est bien de mise, comme le dit Valtteri Bottas : "Au final, ce sont les pneus qui connectent la voiture au sol, et si on ne peut pas fait fonctionner les pneus, on ne génère pas de grip, peu importe à quel point la voiture est rapide."