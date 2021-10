Pour l'instant, Red Bull Racing ne profite pas de la pénalité de dix places qui tombera sur Lewis Hamilton (Mercedes), au moment de s'installer sur la grille de départ du Grand Prix de Turquie. Vendredi, Max Verstappen a combattu un sous-virage tenace lors des essais libres 2 de la seizième manche du Championnat du monde de Formule 1. Sans succès si l'on se fie à son cinquième temps, derrière son coéquipier, Sergio Pérez, à 0"635 du n°1 mondial britannique.

Deuxième temps le matin, déjà derrière Lewis Hamilton, le Néerlandais n'a pas progressé comme il devait l'après-midi. "C'est une super piste mais nous avons apparemment beaucoup de chemin à faire d'ici samedi matin car ce ne fut pas la meilleure des journée, a concédé le pilote de la RB16B n°33. Nous avons essayé différentes choses des essais libres 1 aux essais libres 2 et nous cherchons encore des améliorations car nous n'avons pas tellement de datas avec ces voitures sur cette piste."

Red Bull doit oublier Hamilton

L'an dernier, la piste tout juste resurfacée avait dégorgé beaucoup d'huile et s'en était trouvée très glissante. "C'est pire que de la glace", avait résumé Lando Norris. Au terme d'un dimanche froid et pluvieux, aucune équipe n'avait tiré grand-chose de ses trois jours à l'autodrome stambouliote.

Cette année, les machines sont restées les mêmes et les équipes ont dû tourner pour amasser des données pertinentes en raison de chronos d'amblée plus compétitifs de quatre secondes. Pas étonnant que chez Red Bull on n'a pas encore mis le doigt sur le bon setup. Ce dont s'est inquiété Max Verstappen, en rappelant : "Bien sûr, Lewis prendra une pénalité dimanche, mais nous devons d'abord nous concentrer sur nous-mêmes."

Quant à Sergio Pérez, pas franchement habitué à faire parler le chrono le vendredi (ni le samedi d'ailleurs), il a pour une fois fini meilleur pilote de Milton Keynes. Sans faire d'exploit : dixième en essais libres 1, il a signé la quatrième performance en essais libres 2, à 0"569 de LH44.

Un grip élevé mais surprenant

"Le niveau d'adhérence m'a surpris, a commenté le vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est plus digne d'une piste standard maintenant, mais elle reste très compliquée car le grip n'est pas constant. Parfois, à l'entrée d'un virage on a moins de grip qu'à la sortie, c'est donc difficile de s'ajuster de ce point de vue."

"Nous espérons pouvoir gratter deux dixièmes et être dans la bagarre samedi, a ajouté "Checo", qui n'a battu qu'une fois son chef de file en qualification, à Imola, si l'on considère que MV33 n'a pas pris la peine d'accomplir un tour en Q1 à Sotchi. Tout n'est qu'affaire de compromis : si on essaie d'avoir l'équilibre idéal pour la qualification, on compromet un peu le rythme sur long run, ce qui est important ici car passer est relativement facile."

C'est donc loin d'être gagné pour Red Bull, une seule fois victorieuse en Turquie, en 2011 avec Sebastian Vettel.

