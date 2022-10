A la lumière du verdict de la piste et de ce qui se passe en coulisses, Max Verstappen (Red Bull) n'aura pas beaucoup de rivaux dans la lutte pour la pole position du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique, samedi à Austin. Il n'en a même probablement qu'un : Carlos Sainz (Ferrari).

Sur le Circuit des Amériques, à l'occasion de la dernière séance d'essais libres de la dix-neuvième manche du Mondial, le double champion du monde a frappé un grand coup en tournant en pneus "tendre" en 1'35"825 en toute fin de session. Avec le meilleur temps partiel sur les trois secteurs du tracé texan, le Néerlandais a finalement rejeté Charles Leclerc (Ferrari) à 0"320, ce qui n'a pas de quoi l'inquiéter. Pourquoi ? Parce que la Scuderia a officialisé l'utilisation d'un sixième V6 et d'un sixième turbo sur la monoplace du Monégasque, synonyme de pénalité de 10 places sur la grille de départ, dimanche.

Pour trouver qui pourrait contre-carrer les plans du pilote de Red Bull Racing, il faut donc regarder sur la troisième ligne de la feuille des temps pour découvrir son plus sérieux challenger ; en l'espèce Carlos Sainz, qui a encaissé 0"446, soit beaucoup trop pour espérer faire vaciller le vainqueur de l'édition 2021 du Grand Prix. Car si sa F1 75 a l'air est plus compétitive que la Red Bull dans les virages lents, il y en a bien trop peu pour compenser son manque de vélocité dans les lignes droites.

Russell à plus d'une seconde

Mais alors, Sergio Pérez, coéquipier de Max Verstappen, aurait-il quand même une chance de déjouer les pronostics ? On sait que non depuis que le Mexicain a écopé de 5 places de pénalité au départ vendredi suite à l'installation d'un V6 hors quota dans sa Red Bull. Et les chances de "Checo" de battre le Batave dimanche sont des plus réduites si l'on en croit le retard de 0"572 qu'il accuse sur le tour unique. Idem pour Lewis Hamilton. Secoué comme tout le monde que les bosses texanes, le pilote Mercedes est allé au bout de ce qu'il pouvait - il n'a pas ménagé son plancher sur la bordure du dernier virage - et a échoué à 0"576.

Et la suite du classement n'incite guère à l'optimiste car Fernando Alonso (Alpine) ne jouera pas les trouble-fête. Auteur du sixième temps à 1"103, il a écopé d'une pénalité pour un changement d'élément moteur.

Avec George Russell (Mercedes), septième à 1"239, s'arrête sans doute la liste des pilotes capables de jouer vaguement un rôle en qualification car les outsiders habituels sont à leurs places avec Sebastian Vettel, Lance Stroll (Aston Martin) et Pierre Gasly (AlphaTauri) en queue de Top 10.

Mais rien n'est fait pour ceux-là car 0"7 sépare le sixième temps du quinzième temps de cette séance.

