L'homme de Sao Paulo, c'est Lewis Hamilton ! Le Britannique a remporté le Grand Prix du Brésil, dimanche soir, au terme d'une splendide remontée depuis sa 10e place initiale. Max Verstappen (Red Bull) a repoussé l'inéluctable jusqu'à la 59e boucle, avant de s'incliner et de franchir la ligne d'arrivée avec plus de 10 secondes de retard sur le pilote Mercedes. Grâce à ce 101e succès en F1, le 6e de la saison et le 3e à Interlagos, Hamilton revient à 14 points de son rival néerlandais. Le poleman Valtteri Bottas (Mercedes) atterrit sur la troisième marche du podium.

