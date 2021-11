Lewis Hamilton en puissance. Le Britannique a parfaitement tiré parti de son sixième moteur de la saison, ce qui lui vaudra une pénalité de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de São Paulo dimanche, pour dominer la séance de qualification de la dix-neuvième manche du Mondial, vendredi sur le circuit Carlos Pace d'Interlagos. À condition que le septuple champion du monde, épinglé pour DRS non conforme, ne soit pas disqualifié ...

En vérité, il n'y a pas eu match : l'Anglais au casque auriverde rendant un énième hommage à Ayrton Senna a survolé les essais libres 1 et les trois parties de qualification en stoppant le chronomètre à 1'07"934, 0"438 plus vite que le meilleur tour du n°1 mondial, Max Verstappen (Red Bull). Un écart assez conséquent compte tenu du temps total au tour, l'un des plus courts de la saison.

"Quand on a un nouveau moteur, on a plus de puissance", a souligné le leader du championnat à sa descente de voiture.

La suite du classement en dit aussi beaucoup sur la supériorité techniqueme de Lewis Hamilton, qui n'a pas officiellement signé la pole position mais juste gagné le droit de partir en tête du peloton samedi, pour les 24 tours de la course sprint (départ à 20h30). Valtteri Bottas, troisième avec sensiblement le même matériel que l'Anglais, a encaissé 0"535, et Sergio Pérez (Red Bull), quatrième place, 0"549.

Alonso in, Ocon out

Les deux premières lignes réservées aux deux écuries les plus fortes de la saison, c'est une chose assez logique. Et la P5 occupée par Pierre Gasly (AlphaTauri), c'est devenu une habitude. Relégué à 0"843, le Français, deuxième de la dernière édition du Grand Prix du Brésil en 2019 au bout d'un finale mémorable contre Lewis Hamilton, a signé son huitième top 5 de la saison en se payant encore une fois les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, premier au-delà de la seconde et assez déçu de sa prestation.

En fond de classement lors du seul entraînement d'une heure organisé avant cette session, les McLaren ont bien redressé la barre avec Lando Norris et Daniel Ricciardo, respectivement huitième et neuvième alors que Fernando Alonso (Alpine) a réalisé le tour de force de se glisser en Q3, au grand dam de son coéquipier Esteban Ocon, premier recalé en Q2.

Sebastian Vettel (Aston Martin) 12e et bien mieux qualifié que son coéquipier Lance Stroll, 16e, le petit événement de la Q1 a été la première victoire de Nicholas Latifi sur le tour chrono contre son leader, George Russell (Williams). Pour 0"056, le Canadien a enfin battu le Britannique, futur pilote Mercedes.

