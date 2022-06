Bientôt viendront d'autres débats autour des écuries lésées ou, plus globalement, du constat d'échec. Il n'empêche, les décisions prises en urgence par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) pour endiguer le phénomène de marsouinage en Formule 1 étaient inévitables. Pour une grande partie des pilotes, le Grand Prix d’Azerbaïdjan disputé la semaine dernière est devenu la goutte de sueur qui a fait déborder le casque. Leurs mots étaient forts, leurs douleurs tout autant. Ignorer les doléances des acteurs du "show" aurait été irresponsable et dangereux.

Mon dos me tue", avait-il répété à la radio tout au long de l'épreuve. Et bien que le phénomène touche plus sévèrement Mercedes depuis le début de saison, la longue ligne droite de plus de 2 km à Bakou a aussi largement répandu le virus marsouin. L'image de Lewis Hamilton, perclus de douleurs et en grande difficulté au moment de s'extirper de sa monoplace après la course aura au moins eu le mérite de servir d'électrochoc. "", avait-il répété à la radio tout au long de l'épreuve. Et bien que le phénomène touche plus sévèrement Mercedes depuis le début de saison, la longue ligne droite de plus de 2 km à Bakou a aussi largement répandu le virus marsouin.

Ce n'est pas sain, c'est sûr, avait ajouté Pierre Gasly Ça frappe votre colonne vertébrale. L'équipe a la possibilité de faire des compromis sur les réglages. Mais je les fais sur ma santé. Et je le ferai toujours parce que je suis un pilote et que je veux la voiture la plus rapide possible. [...] Nous avons demandé de trouver des solutions pour nous éviter de nous retrouver avec une canne à 30 ans." , avait ajouté Pierre Gasly auprès de Motorsport.com . [...]. [...]."

Risque d'hernie discale... et de commotion ?

On accorde beaucoup plus d'importance aux soins qu'avant, nous confirme Xavier Feuillée, dirigeant de Il y a des séances entre chaque roulage et après la course où l'on retrouve les pilotes contracturés, enflammés, avec de grosses courbatures. Ça devient très exigeant pour eux. À la longue, ça pourrait engendrer une dégradation physique. On pourrait voir apparaître des hernies discales." La métaphore est exagérée mais les conséquences de ces rebonds intempestifs sont réelles. ", nous confirme Xavier Feuillée, dirigeant de 321 Perform , qui accompagne plusieurs pilotes dans leur préparation, dont Esteban Ocon.."

D'autres craignent même que ces lourds rebonds sur des pistes urbaines, comme celle de Bakou, finissent par engendrer des commotions cérébrales. Avec des week-ends plus longs et des saisons plus chargées, le marsouinage a remis la condition physique au centre des inquiétudes des pilotes. A tel point qu'un forfait de Lewis Hamilton pour le Grand Prix du Canada a pointé le bout de son nez, dimanche dernier, avant d'être balayé par le septuple champion du monde lui-même. "Nous en sommes arrivés à un point où les physios ne peuvent même plus les réparer parfois", s'est inquiété Toto Wolff, patron de Mercedes.

Même les pilotes moins gênés par le phénomène sont sur la corde raide. "Avec Esteban, on arrive à traiter la dégradation et la fatigue pour qu'il reparte frais sur le Grand Prix suivant, observe Xavier Feuillée. C'est un travail de cinq jours. Comme les Grands Prix sont espacés d'une semaine, ça passe... Mais est-ce que les disques et les vertèbres ont réellement le temps de se régénérer ?"

On était déjà un peu arrivé à la limite en F1

Ces derniers jours, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie a rappelé que la rigidité des monoplaces était la réelle cause des maux des pilotes. "Pour l'illustrer, on peut faire un parallèle avec le Rallye, explique le préparateur physique et mental, qui a également travaillé avec Sébastien Ogier. Eux encaissent des chocs verticaux tout le temps puisqu'il y a des trous, des grands sauts, des ornières. Pour eux, ça tape tout le temps et durant toute leur carrière. C'est vrai qu'on les retrouve aussi avec des inflammations tendineuses et articulaires. Mais leurs machines sont très bien équipées pour mieux absorber les chocs."

Tout le contraire de ces monoplaces à effet de sol, où chaque millimètre d'écart avec la piste correspond à un précieux temps perdu. Obtenir de la performance revient donc à accepter le défi physique... et psychologique. "Il y a tellement de fois où j'ai failli aller dans le mur, racontait Hamilton à Bakou, en zone presse. C'était donc une préoccupation de percuter le mur à 290 km/h. Une expérience étrange, car je pense que je n'avais jamais eu à penser à ça en tant que pilote." Le marsouinage sème le doute dans l'esprit des pilotes. Et c'est peut-être là son plus grand danger.

"De toute façon, le physique et la concentration sont liés, précise Xavier Feuillée. Si le physique devient un sujet, la concentration aussi. Parce qu'il y a la douleur, parce qu'il faut se préparer aux chocs, au fait de réussir à les supporter... C'est un paramètre supplémentaire à traiter mentalement parmi d'autres informations qui défilent à des vitesses folles dans le casque. En termes de capacités cognitives et de vitesse de décision, on était déjà un peu arrivé à la limite en F1. Ça crée des fuites, des détournements d'attention. Parce que si j'ai mal ou que je crains d'avoir mal, je surcharge."

Contenir le problème et tenter de le résoudre était donc une nécessité. Le faire à travers des ajustements sur le règlement technique était une obligation : "Si l'organisme des pilotes n'avait pas les capacités de le faire, il fallait bien trouver une réponse sur les voitures."

