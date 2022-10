Son crash, vendredi à Suzuka, a rappelé sa mésaventure fracassante en qualification du Grand Prix d'Arabie saoudite, en début de saison. Secoué, déclaré inapte par les médecins de la FIA, Mick Schumacher n'avait pas pris part à la course à Djeddah. Et dans le garage, Haas avait fait ses compte : il y en avait pour un million d'euros, une catastrophe à l'heure du budget capé.

Ad

Malheureusement, les images de cet accident avaient resurgi au Grand Prix de Monaco, où le fils de la légende Michael Schumacher, septuple champion du monde, avait coupé sa monoplace en deux, au niveau de l'arrière, en tapant au esse de la piscine. Ce qui avait provoqué une interruption de l'épreuve et conforté la réputation du jeune pilote, consacré roi de la casse dans le peloton avec pas moins de 4,2 millions d'euros de factures de réparation en 2021.

Grand Prix du Japon Libres 2 : Les Mercedes devant Verstappen IL Y A UNE HEURE

Steiner ne veut pas d'un débutant

Son directeur Günther Steiner, connu pour son franc parler, s'était dit lassé par ces états de faits, et impatient de voir enfin des résultats concrets en piste. En 17 Grands Prix, Michael Schumacher a marqué 12 points contre 22 à son coéquipier Kevin Magnussen, et le bilan de 13-4 à son désavantage en qualification face au Danois est encore plus gênant pour lui.

Avec une grosse partie de mécanique imposée encore dans le garage Haas - il faut reconstruire l'avant - et un forfait pour les essais libres 2, on aurait pu penser que Mick Schumacher avait vu s'envoler ses dernières chances de poursuivre l'aventure avec Haas en 2023. Mais il n'en est rien. Vendredi matin, Günther Steiner, qui avait indiqué il y a quelques jours "en avoir assez des débutants pour le proche avenir", a fait un point sur la course au deuxième volant et placé l'Allemand en grand favori à sa propre succession, faute de candidat plus solide.

"Il n'y a aucune urgence ou pression pour se précipiter à signer, a déclaré le boss autrichien à l'agence de presse GMM. Ce n'est pas comme s'il y avait un problème. C'est plus une question de prendre son temps pour décider la meilleure chose à faire. Nous avons la rare chance de pouvoir regarder ce qui se passe tranquillement."

Profiter des deux années d'expérience

"Prendre son temps", comme il le dit, c'est attendre de connaître la destination de Daniel Ricciardo, le pilote le plus expérimenté sur le marché. En grande difficulté depuis deux ans chez McLaren, l'Australien, troisième du championnat du monde en 2014, auteur de huit victoire en Formule 1, est plus tenté par un rôle de réserviste chez Mercedes qu'une aventure au sein de la neuvième équipe du plateau.

Voilà pourquoi, à entendre Günther Steiner, le patron préféré des fans de la série Netflix, la candidature de Mick Schumacher est remontée en première position sur sa liste. "Si on peut avoir quelqu'un avec qui on travaille deux ans, c'est toujours mieux qu'intégrer quelqu'un de nouveau, explique-t-il. Mick n'a pas marqué ses points par chance mais à travers de vraies performances (7e à Silverstone, 6e à Spielberg). J'ai toujours dit ça. Les points sont le résultat d'un développement."

Le discours du manager autrichien a bien changé depuis la trêve estivale. Et c'est sans doute tant mieux pour Mick Schumacher.

Grand Prix du Japon Libres 1 : Alonso surnage, Schumacher se crashe IL Y A 5 HEURES