Grand Prix du Japon

La course vient de se terminer. Max Verstappen a gagné en dominant le peloton et les éléments , sur une piste détrempée qui a imposé un second départ après une interruption de plus de deux heures. Charles Leclerc (Ferrari) a gardé péniblement sa deuxième place en sortant de la route devant Sergio Pérez (Red Bull) dans le dernier tour. La direction de course a ouvert une enquête sur l'action du Monégasque, qui aurait pu - peut-être dû - redonner sa position au Mexicain.

Max Verstappen n'est de toute façon pas champion du monde. En tous les cas, personne n'y croit car on ne sait pas comment cela serait possible ; même avec une rétrogradation du pilote Ferrari à la troisième place. Pourtant, la situation ne va pas tarder à se retourner en offrant un coup de théâtre réglementaire à la faveur du Néerlandais.

Après son arrivée dans le parc fermé, en compagnie de "Charlot" et de "Checo", il livre ses impressions à l'ancien pilote de Formule 1, Johnny Herbert.

"Je suis très heureux qu'on ait pu courir, réagit-il. On a pu faire un certain nombre de tours (28 tours sur les 53 prévus). La voiture était vraiment bien, à la fin les conditions allaient. Je suis content qu'on ait pu offrir un spectacle aux fans. C'était un peu sombre à la fin mais au moins on a eu une course. Pas de course ici, cela aurait été terrible. Le titre, cela aurait été super de le gagner ici mais on a encore de grandes opportunités."

Je le suis ?

C'est alors que la FIA envoie sur les écrans l'officialisation de la pénalité infligée à Charles Leclerc. Cinq secondes qui le rétrogradent de la deuxième à la troisième place. Sergio Pérez était au courant, et ne tarde pas à commenter sa course. "On s'est battu très fort, dit-il. Il (Leclerc) a bloqué, il est sorti de la piste. Je voulais le passer par l'extérieur, c'était assez correct. Et la pénalité est aussi correcte selon moi…"

Mais c'est là que Johnny Herbert le coupe parce que tout vient de basculer. "Max, venez ici, je pense qu'il y a un changement pour vous, dit-il. Leclerc a eu 5 secondes pénalité, vous êtes champion du monde !"

Max Verstappen est pris de court. "Alors là, c'est incompréhensible !, s'esclaffe-t-il. Donc ils ont attribué tous les points ! C'est très particulier très champion du monde ici. Je remercie les fans !"

Finalement troisième homme de cette épreuve, Charles Leclerc croit ce qu'il entend et félicite spontanément le nouveau double champion du monde. "Le titre de Max n'était qu'une question de temps", ajoute-t-il.

Tout vient de basculer. Le résultat et le championnat, mais Max Verstappen ne comprend pas pourquoi. Dans la cool room, il en doute franchement. "Je suis champion ? Je ne le suis pas ! Je le suis ? Vous êtes sûr ?", demande-t-il au chef du protocole, avant de filer vers le podium.

La deuxième fois est un peu plus belle

La FIA a bien attribué tous les points car les trois barèmes de secours mis en place après le scandale du Grand Prix de Belgique 2021 ne s'appliquent qu'en cas d'arrêt de la course au drapeau rouge. Le Grand Prix du Japon a été stoppé dans son troisième tour et a ensuite repris, et s'est terminé sous régime de drapeau vert. Surtout, plus de la moitié de la distance a été couverte, donnant lieu à l'attribution normale des points.

Max Verstappen (Red Bull) champion du monde au Grand Prix du Japon 2022 Crédit: Getty Images

Vu sous cet angle, c'est limpide mais la FIA a terni son image dans cette vaste confusion, et les événements très graves du deuxième tour - une dépanneuse en piste alors que les voitures rentraient au stand - a encore un peu plus nui à sa réputation. Il faut rattraper le coup au plan médiatique, et le champion du monde 2009 Jenson Button s'en charge en interviewant à son tour Max Verstappen.

Ça n'arrive pas souvent

"C'est fou !, avoue-t-il. C'est un mélange d'émotions. J'ai gagné, puis le titre. Quelle année ! Je n'aurais pu imaginer, après s'être battu jusqu'au bout l'année dernière, d'avoir une si bonne voiture cette année. Merci à toute l'équipe ici, à l'usine. Ils ont travaillé sans relâche pour s'améliorer constamment. Gagner deux fois le titre, c'est beaucoup d'émotion. C'est toujours de la pression, mais de la bonne pression et ça me rend très fier."

Invité à comparer ses deux sacres, il souffle : "La première fois où on est champion, c'est toujours plus d'émotions mais la deuxième est un peu plus belle, vu la manière, les victoires, les doublés. On veut se concentrer maintenant sur le titre Constructeurs. Ça en ferait une année particulière, et il faut garder ça en tête car ça n'arrive pas souvent."

Max Verstappen tombe de haut mais il a vite repris ses esprits. Avec 12 succès en 18 courses, il veut continuer d'écraser le championnat du monde et couronner Red Bull pour la première fois depuis 2013.

