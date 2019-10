Lewis Hamilton (Mercedes), qui compte 64 points d'avance au classement des pilotes, sera champion du monde de Formule 1 au Grand Prix du Mexique dimanche s'il marque 14 points de plus que son équipier, Valtteri Bottas.

Il sera donc titré :

- s'il gagne et s'adjuge le point du meilleur tour en course et que Bottas ne se classe pas mieux que 4e

- s'il gagne et que Bottas ne se classe pas mieux que 5e, même si le Finlandais prend le point du meilleur tour en course

- s'il est 2e, avec ou sans le point du meilleur tour en course, et que Bottas ne se classe pas mieux que 8e sans prendre ce point supplémentaire

- s'il est 3e avec le point du meilleur tour en course et que Bottas ne se classe pas mieux que 9e

- s'il est 3e et que Bottas ne se classe pas mieux que 10e sans prendre le point du meilleur tour en course

Si le Britannique terminait la saison avec le même nombre de points que Bottas, il serait sacré grâce à son plus grand nombre de victoires (le Britannique en compte neuf et le Finlandais trois alors qu'il reste quatre courses à disputer).

NLDR : les dix premiers pilotes au classement général d'un Grand Prix marquent des points selon le barème suivant: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1. L'auteur du meilleur tour en course s'adjuge un point supplémentaire s'il est classé parmi les dix premiers.