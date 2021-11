Une double hémorragie pour Mercedes. Dimanche, à l'Autodromo Hermanos Rodriguez, Lewis Hamilton n'a jamais rêvé à la victoire. Pendant 71 tours, loin de son rival Max Verstappen, il a piloté sur la défensive, en mettant tout en œuvre pour ne pas laisser sa deuxième place au second pilote de Red Bull, Sergio Pérez. Il y est parvenu parce que les dépassements restent compliqués sur le circuit du Grand Prix de la Ville de Mexico. Arrivé 16"5 après le vainqueur néerlandais, il a cédé sept nouveaux points au Championnat du monde et a donc vu son retard enfler à 19 unités, à quatre épreuves de la fin du Mondial 2021.

Deuxième sur la grille derrière son coéquipier Valtteri Bottas, il espérait passer le Finlandais au départ, sinon rapidement après comme l'avait envisagé son patron Toto Wolff, pour prendre ses distances, ouvrir la piste dans un l'air débarrassé des turbulences.

Le verdict tombe très vite : "Il est rapide, trop rapide !"

Rien ne s'est donc passé comme prévu car Valtteri Bottas n'a pas su casser l'aspiration donnée à Max Verstappen, juste derrière lui au départ. Avec le surcroît de vitesse offert, la RB16B n°33 l'a contourné sans problème pour virer en tête. Mais Mercedes n'avait pas bu le calice jusqu'à la lie. Au premier freinage, le Finlandais s'est fait percuter et expédié en tête-à-queue par Daniel Ricciardo (McLaren), pour mener un long combat au cœur du peloton. Coincé une grande partie de la course derrière l'Australien, une sacrée ironie.

Valtteri Bottas a tout juste pu arracher à Max Verstappen le point du meilleur tour en course en battant le meilleur chrono dans la 71e et dernière boucle. Sans bénéficier lui-même de ce bonus, parce qu'il faut finir dans le top 10. Finalement 15e, Valtteri Bottas a enlevé un point à Max Verstappen et surtout à Red Bull, qui sans cela aurait rejoint et même dépassé Mercedes à la première place du championnat du monde Constructeurs.

C'est peu dire que les septuples champions du monde ont eu du mal à cacher leur déception à l'arrivée. Impuissant, Lewis Hamilton n'a d'ailleurs pas dissimulé son désarroi devant le rythme infernal imprimé par MV33 tout au long de la dix-huitième manche du Mondial. "Il est rapide, trop rapide !", a-t-il lâché dans la 7e boucle. En d'en remettre une couche au 22e passage, en s'écriant : "Ces gars sont de toute évidence trop rapides pour nous !"

"Ils étaient une demi-seconde devant nous"

Lewis Hamilton n'a pas non plus compris pourquoi il était dans la même course que Sergio Pérez. "Je n'arrive pas à le lâcher !", a-t-il maugréé au 24e tour. Espérait-il une solution miraculeuse lorsqu'il a pris contact avec son stand, au 40e passage, pour demander "Où sont-ils plus rapides ?" Son ingénieur Peter Bonnington lui a répondu que ses sorties aux virages n°11 et du n°13 étaient en cause. Mais pas seulement…

Pour finir, LH44 a eu un mal fou à prendre un tour à Lando Norris (McLaren). Pour éviter de perdre aussi du temps dans le trafic, il avait anticipé son arrêt par rapport à Sergio Pérez, histoire de ne pas subir de A à Z. Sa seule satisfaction aura été d'avoir résisté au retour du héros local avec des gommes "dur" plus anciennes de neuf tours que celles de la RB16B n°11.

"Félicitation à Max, leur voiture était plus rapide que la nôtre aujourd'hui et il n'y avait pas grand-chose à faire contre ça", a-t-il déclaré à sa descente de voiture. "C'était terrible aujourd'hui, a-t-il ensuite avoué au micro de Canal+. Ils étaient une demi-seconde devant nous. Il faut qu'on regarde pourquoi nous étions si lents. Il faut qu'on regarde le niveau d'appui qu'on va utiliser dans les prochaines courses. Ils ont un avantage sur nous dans ce domaine. C'est une performance impressionnante de leur part. J'ai tout donné mais je n'avais pas la voiture aujourd'hui."

"Ça ne devrait pas arriver"

La pression de Sergio Pérez ? Il ne l'a jamais ressentie comme telle. "La pression, je l'ai souvent eue dans ma carrière mais c'était facile à gérer, a-t-il assuré à la chaîne française. Mais ça montre à quel point leur voiture est rapide vu comment il était proche de moi. Il a fait un très beau travail en appliquant la pression sur moi en permanence." Avant d'ajouter, sans conviction : "J'ai aimé cette course." Il n'en a pourtant jamais été un acteur.

"Nous devons féliciter Red Bull, leur vitesse était d'un autre niveau, a reconnu Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes AMG, pour qui l'histoire se serait de toute façon terminée par le triomphe de Max Verstappen. Je ne pense pas que nous aurions pu gagner la course si nous étions sortis du premier virage devant, a assuré l'Autrichien. La deuxième place de Lewis est une limitation des dégâts. Le tête-à-queue de Valtteri a été très pénible. Nous devons prendre sur nous..."

Par deux fois seulement cette saison, Mercedes avait encaissé plus de 22 points sur la marque autrichienne, à Bakou (25) et à Monaco (31). Ces ratés étaient passés pour des coups de malchances, mais l'avance dilapidée en tête du championnat des constructeurs a imposé une lecture différente, sévère pour tout dire, à Toto Wolff, dimanche sur les hauteurs de Mexico.

"Ça ne devrait pas arriver, a-t-il déploré à Sky Sports. Nous avions deux voitures devant et nous avons ouvert une porte béante à Max pour lui permettre de nous contourner à l'extérieur. Et puis, il y a eu le tête-à-queue et la perte complète de points alors qu'on aurait pu finir troisième ou quatrième (avec Bottas). C'est au minimum ennuyeux. Ça ne me console pas. Sur un tour, nous avions la vitesse. Dans l'ensemble, c'est une journée à oublier."