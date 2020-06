SAISON 2020 - Malgré son report en avril, le Grand-Prix de Chine, à Shanghai, pourrait bien avoir lieu cette saison. Le responsable des sports de la ville a déclaré mardi à l'agence chinoise Xinhua que les organisateurs du championnat du monde de F1 lui auraient proposé d'organiser deux courses d'ici la fin de l'année.

Pour l'heure, huit courses ont été programmées pour le lancement de la saison 2020. De début juillet à début septembre, les premières épreuves seront organisées en Europe. Mais pour la suite, les organisateurs du championnat du monde cherchent de nouveaux Grands-Prix alors que la Formule 1 ne passera pas par Bakou, Singapour et Suzuka cette saison. De son côté, Shanghai a dû reporter sa course prévue le 19 avril à cause de la pandémie de coronavirus. Mais la F1 pourrait bien revenir sur le sol chinois avant la fin de l'année.

"Formula One Management (FOM) nous a demandé s'il était possible d'organiser deux courses à Shanghai, aurait déclaré Xu Bin, le responsable des sports de la ville à l'agence chinoise Xinhua. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris notre décision finale. Tout dépendra de l'évolution de la pandémie de coronavirus". L'heure reste en effet à la prudence en Chine, qui craint une seconde vague après que des centaines de nouveaux cas de Covid-19 aient été découverts depuis quelques jours à Pékin.

Alors que la saison 2020 reprendra à huis clos le 5 juillet en Autriche, les organisateurs espèrent organiser 18 Grands-Prix cette saison. "Il n'est pas exclu que certains promoteurs nationaux organisent deux Grands Prix", déclarait Jean Todt, le président de la FIA dans les colonnes du Point fin avril. Cette saison, les pilotes vont parcourir deux fois les circuits de Spielberg (5 et 12 juillet) et de Silverstone (2 et 9 août).

