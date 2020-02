La réponse de Red Bull à Ferrari n'a pas tardé. Au lendemain de la présentation de la SF1000, l'écurie autrichienne a elle aussi dévoilé sa nouvelle monoplace millésime 2020. Dans la lignée de sa RB15, voilà donc la RB16, dont les changements ne sont en réalité que peu nombreux. Il faut dire que Red Bull avait déjà lancé plusieurs évolutions la saison dernière. Avec succès.

Une livrée classique

Concernant la livrée, elle reste dans les standards de Red Bull : du rouge, du bleu marine, du jaune et un taureau qui espère encorner Mercedes et Ferrari cette saison. Avec son duo Max Verstappen-Alexander Albon, l'écurie autrichienne a le droit de rêver en grand. L'objectif, assumé ou non, sera ceui de viser le titre mondial et mettre fin à l'hégémonie des Flèches d'Argent.

Le premier roulage de la RB16 aura lieu ce mercredi sur le circuit de Silverstone.