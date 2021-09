Je suis immensément fier d'avoir travaillé aux côtés de Valtteri Bottas lors des cinq dernières années", a notamment écrit Hamilton. Avant de poursuivre. Lewis Hamilton n'est pas rancunier. Pas publiquement, du moins. Si Valtteri Bottas est passé à deux doigts (ou plutôt deux tours) de lui chiper le meilleur tour en course, dimanche, lors du Grand Prix des Pays-Bas, le Britannique a publié un long messagge à son coéquipier, ce lundi soir, après l'annonce de son départ chez Alfa Romeo . "", a notamment écrit Hamilton. Avant de poursuivre.

Tu vas nous manquer

"Ensemble, nous avons fait partie d'une équipe qui a remporté quatre championnats des constructeurs, et nous nous sommes motivés mutuellement à persévérer au fil des hauts et des bas, ajoute LH. Il est le meilleur coéquipier avec qui j'ai eu le plaisir de travailler (...) Ta vitesse et ta résilience ont été impressionnantes. Mais là où tu te démarques le plus, c'est pour l'homme et le gentleman que tu es. Tu es plus grand que tu ne le penses et je sais qu'il y a un bel avenir devant toi."

"Avec Verstappen et Hamilton, tout est en place pour une fin de saison à la Prost-Senna"

Hamilton, qui a notamment connu des coéqupiers comme Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Jenson Button ou encore Nico Rosberg, conclut en assurant que Bottas "va manquer" à Mercedes. "Je te souhaite tout le meilleur pour tes futurs projets", assure-t-il. Après cinq années chez Mercedes, Valtteri Bottas a paraphé un contrat "pluri-annuel" avec sa nouvelle écurie.

