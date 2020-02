Pour la cinquième journée d'essais à Montmelo, le meilleur temps est revenu à l'Allemand de Ferrari, Sebastian Vettel (1'16''841), sur les pneus les plus tendres et donc les plus rapides à la disposition des écuries. Le plus véloce sur des pneus "medium" a été le Canadien Lance Stroll, troisième à 0''277, au volant d'une Racing Point largement inspirée de la Mercedes de 2019 et toujours aussi prometteuse. A noter également la belle deuxième place du jour, du Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

La journée fut beaucoup plus difficile pour Lewis Hamilton. Mercedes a dû raccourcir la séance à cause d'un problème mécanique. Ce jeudi, le Britannique n'a bouclé que quatorze tours à cause d'un problème de pression d'huile sur lequel ses ingénieurs enquêtaient en fin de journée. La Flèche d'argent que se partagent le Finlandais Valtteri Bottas et Lewis Hamilton s'est contenté respectivement des septième et treizième temps. Mais ces chronos sont à prendre avec des pincettes à deux semaines du Grand Prix d'Australie, chaque écurie suivant un programme d'essais différent et jalousement protégé.