Red Bull s'est donné l'air d'avoir tout prévu. Vendredi, au moment de l'annonce du retrait à venir de son motoriste Honda - qui en a surpris plus d'un - l'écurie autrichienne n'a pas laissé filtrer le moindre étonnement, ni même une once d'inquiétude.

Tout cela servirait, en premier lieu, un seul et unique objectif : faire pression sur les uns et les autres pour masquer sa grande faiblesse, celle de ne pas être capable de fabriquer son propre moteur. Red Bull veut un bloc propulseur à la hauteur de ses ambitions ? Rien de mieux que d'ouvrir la porte de sortie pour convaincre les autres de la retenir.

Avant le départ d'Honda fin 2021, l'écurie dispose de moins d'un an et demi pour négocier avec Mercedes, Ferrari et Renault, puisque aucun nouveau motoriste n'est attendu avant 2026. Procédons par élimination : Mercedes va bientôt fournir trois écuries (McLaren, Aston Martin, Williams). Pour ses propres intérêts sportifs et ceux de la discipline, on peut douter que le géant allemand accepte d'équiper son plus sérieux rival.