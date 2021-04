Comme en 2020, la nouvelle saison de Formule 1 ne devrait pas passer par le Canada. Alors que les 11, 12 et 13 juin avaient été réservées pour le rendez-vous de Montreal dans le calendrier de 2021, Radio Canada affirme ce jeudi soir que la course n'aura pas lieu cette année. Les autorités canadiennes craignent une propagation du coronavirus, même si le Grand Prix doit se tenir à huis clos et que toutes les équipes sont censées rester sous une bulle. A l'heure actuelle, la Formule 1 n'a pas encore officialisé cette information.