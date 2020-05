SAISON 2021 - Dans une vidéo publiée jeudi après-midi sur les réseaux sociaux, Carlos Sainz Jr. s'est exprimé après l'annonce officielle de son transfert chez Ferrari en 2021. L'Espagnol a reconnu qu'il réalisait son rêve.

Le marché des transferts pour la saison 2021 de F1 a battu son plein ce jeudi : Daniel Ricciardo s'est engagé chez McLaren et Carlos Sainz Jr. remplacera Sebastian Vettel chez Ferrari. Sur les réseaux sociaux, l'Espagnol a indiqué qu'il réalisait "un rêve". "Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la nouvelle du jour. Je crois que vous pouvez imaginer à quel point je suis content, et à quel point c'est un jour spécial pour moi", a déclaré Sainz, 25 ans, dans une vidéo.

Depuis l'annonce de son départ, à l'issue de la saison prochaine, pour la Scuderia, "je n'ai pas arrêté de lire plein de messages de soutien, qui montrent que vous êtes tous super contents pour moi", affirme le Madrilène. "Merci d'avoir été là pendant toutes ces années. Tous ensemble, nous sommes allés dans la même direction et nous sommes arrivés à réaliser un rêve", poursuit Carlos Sainz, qui doit encore disputer toute la saison 2020 avec McLaren.

"Vous savez l'affection que j'ai pour McLaren, l'affection que j'ai pour cette écurie et l'envie que j'ai de finir 2020 de la meilleure façon possible avec eux. Il reste encore du temps, on va continuer nos efforts. On aura le temps ensuite pour parler des voitures rouges", conclut l'Espagnol.

