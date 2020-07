SAISON 2021 - Près d'une semaine après l'officialisation du retour de Fernando Alonso chez Renault, pour la saison 2021, Alain Prost a reconnu jeudi, dans un entretien accordé à Reuters, que l'écurie française avait également sollicité Valtteri Bottas et Sebastian Vettel.

Après deux passages (2003-2006 puis 2008-2009) chez Renault, Fernando Alonso retrouvera l'écurie française au début de la saison 2021. Mais le double champion du monde (2005 et 2006), qui fêtera ses 39 ans le 29 juillet prochain, n'était pas le seul sur le coup. Dans un entretien accordé jeudi à Reuters, Alain Prost, le directeur non exécutif de Renault, a reconnu que Valtteri Bottas et Sebastian Vettel étaient également visés pour piloter aux côtés d'Esteban Ocon l'an prochain.

Grand Prix de Hongrie Ferrari et ses boulets rouges IL Y A 7 HEURES

"Fernando était l'un des trois pilotes avec lesquels nous discutions, avec Valtteri et Sebastian. Mais Valtteri pilote une Mercedes, c'est difficile pour lui de partir actuellement. Nous ne savions pas exactement quelle était la motivation de Sebastian... mais Fernando a toujours montré sa motivation pour revenir dans l'équipe. Même l'année dernière, à Abu Dhabi, nous avons eu une longue discussion avec lui", reconnaît l'ancien pilote Williams Renault.

Le choix de l'Espagnol aurait cependant été longuement réfléchi. Son caractère étant notamment redouté. "Ce qui s'est passé entre Fernando et différentes équipes (McLaren ou Ferrari) était mon plus gros problème et point d'interrogation. Je lui fais vraiment confiance pour qu'il ait une autre philosophie. À mon avis, les deux années passées en dehors de la Formule 1 n'étaient peut-être pas une mauvaise chose pour lui afin d'avoir une vision différente, a souligné Alain Prost. Il sait que 2021 sera aussi un peu difficile. Il y est préparé... Je crois vraiment qu'il sera très différent de ce que les gens imaginent." Outre ses performances sportives, ce paramètre sera particulièrement surveillé dès ses premiers tours de piste l'hiver prochain.

Play Icon WATCH Joli duo, alléchant duel : "Ocon-Alonso, ça risque de faire des étincelles" 00:05:48

Saison 2021 Une porte finalement ouverte pour Vettel chez Aston Martin en 2021 ? IL Y A UN JOUR

Play Icon