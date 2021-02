Âgé de 34 ans, le pilote aux 179 Grands Prix de F1 s'est engagé avec le Dale Coyne Racing et ne disputera que les épreuves se déroulant sur les circuits routiers et urbains. Dans un premier temps, Grosjean ne s'aventurera donc pas sur les ovales, plus dangereux et réclamant plus d'expérience. Il fera donc l'impasse sur la mythique épreuve des 500 Miles d'Indianapolis, remportée par son compatriote Simon Pagenaud en 2019.