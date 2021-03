Soixante ans plus tard, Aston Martin est bien de retour en Formule 1. L'écurie britannique a révélé ce mardi l'AMR21, la monoplace que conduiront Sebastian Vettel et Lance Stroll pour la saison à venir, dans une présentation qui a mêlé le chic et l'historique.

Avec les apparitions remarquées du footballeur américain Tom Brady et de "Monsieur James Bond" en personne, Daniel Craig, l'écurie s'est assuré un succès retentissant en s'appuyant sur des stars internationales. Côté design, le vert bouteille est prédominant, et on notera également un liseré rose sur le côté de la voiture, qui devrait faire débat chez les observateurs.

Objectif 3e place du classement constructeurs

La présentation a également été l'occasion de voir les pilotes et sentir leurs premières impressions sur la saison à venir. Aprés avoir révélé la monoplace en enlevant le drapeau britannique qui la couvrait, Sebastian Vettel, principale recrue de l'intersaison, s'est montré mesuré dans les objectifs d'Aston Martin : "C'est un projet très excitant, un nouveau chapitre pour moi comme pour l'équipe. C'est dur de faire une promesse en termes de résultats mais on donnera tout ce qu'on a. J'ai vu du potentiel car c'est une équipe qui a toujours été performante, même avec des moyens limités."

Pour son jeune coéquipier Lance Stroll (22 ans), l'objectif est le podium constructeurs : "La troisième place au championnat constructeurs est un objectif important, qu'on a manqué de très peu l'an dernier (avec Racing Point, NDLR). Moi, je veux progresser après les deux podiums et la pole position de l'an dernier". Des objectifs clairement affichés pour le retour de la formation britannique en Formule 1, soixante-et-un an après un premier court passage de six mois.

"Les détails du contrat de Vettel chez Aston Martin sont croustillants"

