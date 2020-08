SAISON 2021 - Le suspense n'aura pas duré longtemps : en 2021, le coéquipier de Lewis Hamilton se nommera toujours Valtteri Bottas. Le Finlandais, arrivé en 2017 chez Mercedes, a prolongé d'une saison a annoncé son contrat avec la firme allemande.

Mercedes ne change pas une équipe qui gagne. Ou plutôt un duo. Heureuse de ses deux pilotes, la firme allemande a confirmé ce jeudi que Valtteri Bottas serait bel et bien le coéquipier de Lewis Hamilton la saison prochaine. "Valtteri continuera à courir avec Mercedes jusqu'à au moins la fin de 2021", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel de Mercedes.

Saison 2021 Vettel, l'affront d'un déclassement à surmonter 30/07/2020 À 20:57

Pas de Vettel chez Mercedes

Arrivé en 2017, Bottas a jusqu'à présent remporté huit victoires et réalise douze pole positions avec Mercedes, ainsi que 39 de ses 48 podiums en F1. "Valtteri a joué un rôle clé dans le succès de l'équipe dans le championnat des constructeurs au cours des trois dernières saisons et a terminé deuxième du championnat des pilotes en 2019", souligne le communiqué.

Un temps évoquée, et même largement entretenue par Toto Wolff, l'idée d'une possible arrivée de Sebastian Vettel n'est donc plus d'actualité. Pour Mercedes, le duo Bottas-Hamilton est donc le bon. "Je suis convaincu que je suis plus fort que je ne l'ai jamais été, mais je peux toujours élever le niveau. Mercedes adopte la même philosophie : ils veulent toujours s'améliorer et ont toujours envie de gagner plus", a déclaré de son côté le Finlandais.

Saison 2021 Williams confirme Russell et Latifi pour la prochaine saison 16/07/2020 À 13:04