FORMULE 1 - Selon la Gazzetta dello Sport, Sebastian Vettel devrait bien courir chez Aston Martin la saison prochaine. Le quadruple champion du monde se serait mis d'accord avec Otmar Szafnauer, directeur de la future ex-écurie Racing Point (Aston Martin en 2021), mais l'annonce aurait été reportée après que Sergio Perez a contracté le coronavirus.

Le sport de haut niveau est souvent un univers impitoyable. Et la Formule 1 n'échappe pas à ce constat. Malgré six ans de bons et loyaux services chez Force India puis Racing Point, Segio Pérez ne devrait pas être reconduit en 2021 dans l'écurie qui deviendra Aston Martin. A en croire la Gazzetta dello Sport, Sebastian Vettel devrait lui succéder même si l'annonce officielle a été reportée.

Toujours selon le quotidien italien, le mariage entre le quadruple champion du monde allemand et Aston Martin devait être rendu public cette semaine entre les deux manches du championnat du monde de F1 à Silverstone. Mais le test positif au coronavirus du Mexicain a légèrement bouleversé les plans de Racing Point. Par délicatesse et en attendant le retour à la compétition du pilote, l'équipe de Lawrence Stroll aurait décidé d'attendre.

Pérez toujours incertain pour le Grand Prix du 70e anniversaire

Sorti de sa quarantaine, Pérez attend jeudi le résultat d'un nouveau dépistage qui, s'il s'avère négatif, lui permettra de piloter ce week-end pour le Grand Prix du 70e anniversaire de la F1. Mais le Mexicain lui-même ne se faisait pas d'illusions récemment sur son avenir. "Si j'étais le père d'un pilote, je ne lâcherais pas mon fils (Lance Stroll, son coéquipier chez Racing Point, NDLR). Le choix, au cas où quelqu'un doit partir, est évident", avait-il confessé.

En négociations depuis deux mois avec Racing Point, Vettel a, quant à lui, été vu dans la voiture d'Otmar Szafnauer, le directeur de l'équipe, après le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier. Selon la Gazzetta, les détails de son contrat seraient même d'ores et déjà décidés.

