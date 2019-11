Pour Mercedes, la Formule 1 est "très rentable"

Fin d'un suspense qui n'en aura jamais été un. Ola Kallenius, directeur exécutif de Mercedes-Benz, vient de déclarer la Formule 1 plus que jamais bonne pour la firme à l'Etoile.

Alors que les négociations vont bon train entre les équipes, la FOM et la FIA pour définir les Accords Concorde à partir de 2021, essentiellement le volet financier du sport, le dirigeant de Mercedes estime que l'engagement de la marque qui vient de remporter six titres mondiaux Pilotes et Constructeurs en Formule 1 doit se poursuivre.

"C'est unique et cela a payé en termes de marketing. Cela s'est avéré un investissement très rentable", a déclaré le Suédois, dans des propos rapportés par l'agence GMM F1.

On comprend mieux pourquoi Lewis Hamilton s'est exprimé pour la première fois de la saison, jeudi à Sao Paulo, sur les conditions de négociation de son contrat 2021 avec Mercedes.