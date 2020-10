Même après six doublés titres mondiaux Pilotes et Constructeurs - série en cours - Mercedes a réfléchi à la suite de son engagement en Formule 1. Ola Källenius venait d'arriver au poste de président du directoire de Daimler AG et de PDG de Mercedes-Benz, dans une période de mutation industrielle marquée par une accélération de l'hybridation et de l'électrification des véhicules. Et, côté sport, le renouvellement des Accords Concorde (2021-2025) avec ses épineuses questions d'orientations techniques, politiques et financières.