Ad

"Je n'étais plus impliqué dans les décisions, parfois je ne les partageais pas, même pas du tout, mais je devais continuer de véhiculer la parole officielle, a-t-il renchéri. Même en tant que membre du conseil d'administration, je découvrais certaines décisions à la dernière minute... Les relations se sont de plus en plus compliquées, je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie." Au cours de cet entretien, Alain Prost a visé Laurent Rossi, le PDG d'Alpine.

Saison 2022 Un silence stratégique : Pourquoi Hamilton et Mercedes entretiennent le doute IL Y A 11 HEURES

Sa volonté, c'est d'être seul, de ne pas être pollué par qui que ce soit. Il m'a d'ailleurs dit lui-même qu'il n'avait plus besoin de conseiller, a assuré Alain Prost, qui a failli se présenter à la présidence de la FIA. C'était au Qatar, mais il m'a quand même proposé un contrat à Abu Dhabi, que j'ai refusé. Laurent Rossi veut toute la lumière." La semaine passée, a assuré Alain Prost, qui a failli se présenter à la présidence de la FIA.." La semaine passée, Marcin Budkowski (ex-directeur exécutif) a lui aussi quitté Alpine. Selon le magazine Auto Hebdo, Otmar Szafnauer , ancien directeur général d'Aston Martin, serait pressenti pour le remplacer.

Chez Alpine, tout est prévu : "Piastri devrait succéder à Alonso d'ici un... ou deux ans"

Saison 2022 Prost en veut à Alpine : "Il n'y a aucun respect" IL Y A 13 HEURES