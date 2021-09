Red Bull a tenu sa promesse. L'écurie avait assuré qu'elle retrouverait un point de chute à Alexander Albon en Formule 1, après l'avoir écarté en fin de saison dernière, au profit de Sergio Pérez. Après une saison de purgatoire, au cours de laquelle il aura dû se contenter d'essais au simulateur et de courses en DTM, le pilote britannique va bien avoir droit à une seconde chance. Ce mercredi, et alors que Kimi Räikkönen avait lancé le jeu de chaises musicales en annonçant son départ à la retraite, Williams a officialisé l'arrivée d'Albon au sein de son écurie. Tout en maintenant Nicholas Latifi pour la saison 2022.

Le retour d'Albon en F1 est surprenant à plus d'un titre. D'abord parce que les baquets encore disponibles sont rares donc extrêmement convoités, notamment par les talents de F2. Ensuite parce que le pilote exerçant sous licence thaïlandaise est toujours dans le giron de Red Bull et que Williams est historiquement lié à... Mercedes. Le week-end dernier, Christian Horner avait même accusé Toto Wolff, le patron de l'écurie allemande, d'interférer dans les négociations. Celui-ci aurait préféré faire une place à Nyck de Vries, champion de F2 en 2019, et de Formule E la saison dernière avec... Mercedes.

