Quel idiot de fermer la porte à l'extérieur. On a pris un super départ mais ce type ne sait piloter qu'en partant premier", a-t-il lâché, avant de finir cinquième à Spa-Francorchamps. Pour Lewis Hamilton, les espoirs de briller en Belgique dimanche dernier se sont effondrés dès le premier tour. La faute à un accrochage avec Fernando Alonso , son ex-coéquipier chez McLaren (2007) et ancien rival pour le titre de champion du monde. Sur l'action, l'Espagnol a laissé éclater sa colère dans un message radio adressé à son équipe : "", a-t-il lâché, avant de finir cinquième à Spa-Francorchamps.

Lewis est un champion, une légende de notre temps

Avant le GP des Pays-Bas ce week-end, Fernando Alonso a fait son mea culpa en conférence de presse. "Je sais que Lewis est un champion, une légende de notre temps. Je m'excuse, je ne pensais pas ce que j'ai dit, a d'abord déclaré le double champion du monde (2005 et 2006). Je suis désolé de répéter cela, mais quand vous dites quelque chose contre un pilote britannique, les conséquences médiatiques sont importantes. Quand on parle de Checo (Sergio Perez), Carlos (Sainz Jr) ou moi, c'est plus amusant. Mais quand on parle d'un Britannique, c'est plus sérieux."

"C'était un accident au premier tour et nous sommes tous très proches, a renchéri le Avec de l'adrénaline et me battant enfin pour les premiers rôles, j'ai eu ces propos que je n'aurais pas dû tenir." Avant Zandvoort, Fernando Alonso a fait une promesse : "Je serai très discret à la radio". , a renchéri le futur pilote Aston Martin ." Avant Zandvoort, Fernando Alonso a fait une promesse : "".

