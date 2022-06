Ad

Nelson Piquet s'est exprimé par le biais d'un communiqué : "Je m'excuse de tout coeur auprès de tous ceux qui ont été affectés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable, a-t-il déclaré. Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de 'gars' ou de 'personne' et qu'il n'a jamais été destiné à offenser. Je n'utiliserais jamais le mot dont on m'a accusé dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau."

Alors que Lewis Hamilton, Charles Leclerc, la FIA et Mercedes ont réagi mercredi sur les réseaux sociaux, Nelson Piquet pourrait être sévèrement sanctionné. Selon la BBC et le site Motorsport , le Brésilien va être exclu du paddock.

