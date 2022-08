Les écuries de pointe sont à l'abri… ou presque. Red Bull a offert un contrat en or massif à Max Verstappen pour le conserver jusqu'en 2028 et a récompensé Sergio Pérez avec un nouveau bail de deux ans. Ferrari a décidé de ne pas faire de jaloux puisque Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont tous deux engagés jusqu'en 2024.