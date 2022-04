Tout le monde attendait fébrilement sa prise de paroles, fixée à 11 heures du matin (17 heures en France) à Augusta. S'il ne s'est pas montré affirmatif, Tiger Woods a clairement laissé entendre qu'il avait bien l'intention de se présenter au départ du Masters, jeudi. "Pour l'instant, je vais jouer", a déclaré l'ancien numéro un mondial, victime il y a un peu plus de treize mois d'un grave accident de voiture dans lequel il avait failli perdre sa jambe droite, évitant de peu l'amputation.

Je vais me rendre à Augusta aujourd'hui pour poursuivre ma préparation et mon entraînement. Ce sera une décision à l'heure du coup d'envoi, pour savoir si je participe au tournoi", Dimanche, il s'était montré beaucoup plus évasif quant à ses chances de s'aligner sur le Majeur géorgien, première levée du Grand Chelem de la saison. "", avait alors écrit Woods sur son compte Twitter . Le feu vert ne s'est pas encore totalement allumé, mais l'Américain paraît beaucoup plus optimiste qu'il y a quarante-huit heures.

Sauf problème d'ici jeudi, Tiger Woods sera donc bien présent. La journée de lundi a sans doute été décisive dans sa décision. Devant une foule nombreuse, qui a contraint les organisateurs à renforcer la sécurité afin de permettre au "Tigre" d'avancer sur le parcours, il s'est entraîné en compagnie de Justin Thomas et Fred Couples. Malgré un très léger boitement, presque imperceptible, Woods a fait bonne impression. "Il avait l'air phénoménal, a confié Couples. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la puissance de son drive. Si tout va bien ces deux prochains jours, je suis sûr qu'il sera au départ." Sa prise de parole mardi renforce cet optimisme.

La présence de l'ancien numéro un mondial est un évènement à elle seule. Le 23 février 2021, Tiger Woods avait été victime au volant de son SUV d'un grave accident de voiture dans la banlieue de Los Angeles. Sévèrement touché à la jambe droite, victime de multiples fractures, il avait frôlé l'amputation. A peine plus d'un an plus tard, il pourrait donc reprendre la compétition, et pas n'importe où, à Augusta.

Au mois de décembre dernier, Woods avait pris part en Floride au PNC Challenge, un tournoi sur 36 trous, qu'il avait joué en compagnie de son fils, Charlie. Mais ce n'était pas un tournoi officiel, juste une reprise de contact en douceur avec le golf. "Je ne peux pas prétendre affronter ces gars-là, avait-il alors dit en évoquant les meilleurs joueurs du monde. Pour le plus haut niveau, il va me falloir beaucoup de temps et de travail." Trois mois et demi plus tard, il se sent en tout cas suffisamment bien et fort pour prendre part au Masters. C'est, déjà, une première victoire pour lui.

