Tiger Woods ou l'histoire d'une perpétuelle renaissance. A 46 ans, un quart de siècle après sa première victoire au Masters qui fut aussi sa première en Grand Chelem, l'Américain sera, sauf retournement de situation, au départ du tour numéro un jeudi à Augusta.

Mais sauf catastrophe, un peu plus d'un an après le terrible accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie et dans lequel il a bien failli laisser une jambe, il va donc reprendre la compétition officielle dans le plus prestigieux des cadres. C'est un défi à le Ben Hogan. Et si Woods revient, ce n'est pas pour le plaisir. Quand, lors de sa conférence de presse ce mardi, un journaliste lui a demandé s'il se sentait capable de gagner le Masters, sa réponse a été limpide : "Oui, je peux gagner le Masters cette semaine".

Je ne me pointe pas sur un tournoi sans avoir la conviction que je peux le gagner

Une sixième Veste verte aurait quelque chose d'invraisemblable compte tenu du contexte. Ce serait le plus grand exploit de sa pourtant si riche carrière, et une des performances les plus inouïes de toute l'histoire du golf. Il n'a plus joué en compétition depuis... le Masters, en novembre 2020. L'épreuve avait alors été décalée à l'automne en raison de la pandémie du Covid-19.

Deux mois plus tard, Woods était accidenté. Hospitalisé pendant huit semaines et incapable de marcher durant des mois, il a subi de multiples opérations et suivi une longue rééducation. Le voir à Augusta 14 mois plus tard est un miracle. S'il devait s'imposer pour décrocher un 6e Masters et égaler le record de victoires de Jack Nicklaus, les mots manqueraient. Son sacre en 2019 en Géorgie, son premier en Grand Chelem depuis plus d'une décennie, avait déjà constitué une formidable résurrection. Mais rien de comparable avec ce qu'il a dû surmonter depuis le 23 février 2021. "Ça a été une année très pénible, avec beaucoup de choses à gérer, mais nous y voilà", a-t-il résumé mardi.

Le Tigre, lui, est en tout cas persuadé qu'il est capable de rafler la mise. "Je suis un compétiteur, j'aime la compétition, a-t-il poursuivi lors de sa conférence de presse. Si je sens que je peux encore être compétitif au plus haut niveau, je continuerai à jouer. Mais si je pense que je ne peux pas gagner, alors vous ne me verrez plus traîner par ici. Vous me connaissez suffisamment bien. Je ne me pointe pas sur un tournoi sans avoir la conviction que je peux le gagner. J'ai toujours eu cette attitude."

Marcher, voilà ce qui lui fait peur

Paradoxalement, le paramètre purement golfique n'est pas celui qui le tracasse le plus. En termes de niveau de jeu, il est convaincu d'être dans l'allure, et ceux qui, comme Fred Couples, l'ont accompagné sur le parcours d'Augusta ces deux derniers jours ne disent pas autre chose. "Je peux frapper la balle sans problème, confirme Woods. Je n'ai aucun doute concernant ce que je peux accomplir physiquement du point de vue du golf." Mais un 72 trous sur quatre jours, c'est aussi beaucoup de... marche.

"Marcher, c'est ça qui est dur pour moi", explique-t-il. "En temps normal, ce n'est déjà pas une sinécure. Mais là, avec l'état de ma jambe, c'est encore plus compliqué. Marcher sur 72 trous, c'est long et pour moi ce sera un challenge difficile mais j'ai très envie de le relever. C'est à moi de supporter la douleur." Jeudi, Tiger Woods s'élancera à 10h34 du matin, heure locale, en compagnie de Louis Oosthuizen et du jeune Chilien Joaquin Niemann.

Il est de retour parmi les siens et si participer ne lui a jamais suffi, il va savourer le moment. "Je suis chanceux, parce que j'ai senti une grande fraternité. Le soutien des autres joueurs a été énorme. Tous ces messages que j'ai pu recevoir, ça m'a beaucoup aidé." Il va maintenant essayer de faire ce qu'il a toujours aimé : les battre, pour gagner. Et tant pis si cela doit relever du miracle.

