La Ryder Cup EN DIRECT

13h03 : McIlroy creuse l'écart, Fleetwood en piste

Rory McIlroy est dans une bonne dynamique. Il a fait mieux que Justin Thomas sur les trous N°2, 3 et 4 et est donc 2 UP. De son côté, l'un des héros européens du week-end, Tommy Fleetwood, est entré en piste. Mais il est mené par Tony Finau, très bon depuis vendredi.

Trou 5 : 2 UP McIlroy (Europe) - Thomas (Etats-Unis)

Trou 2 : 1 UP Rahm (Europe) - Woods (Etats-Unis)

12h50 : Rahm prend les commandes

Quel début de match pour Jon Rahm ! Le Basque, visiblement peu impressionné par Tiger Woods, a sorti un birdie dès le N°1 grâce à une magnifique approche. Rory McIlroy a lui aussi pris les commandes face à Justin Thomas. Seul Justin Rose est mené du côté des joueurs européens. L'Anglais a raté un putt plutôt facile sur le N°2.

Trou 3 : 1 UP McIlroy (Europe) - Thomas (Etats-Unis)

Trou 1 : 1 UP Rahm (Europe) - Woods (Etats-Unis)

12h41 : C'est parti pour Woods !

Le duel entre Tiger Woods et Jon Rahm - le plus attendu de la journée - a commencé. L'Américain semble plus déterminé que jamais. Il veut relever la tête. Car sa compétition a jusqu'ici été catastrophique. Le Tigre a perdu ses trois parties en double. Son bilan lors des simples de la Ryder Cup est en tout cas positif : 4 victoires, 1 défaite, 2 nuls.

12h35 : Casey joue aux montagnes russes

Paul Casey n'avait pas démarré son duel de la meilleure des manières. L'Anglais a envoyé sa balle dans l'eau dès le trou N°1. Mais il a réussi à recoller au score dès le N°2 en rentrant un très long putt.

Trou 3 : McIlroy (Europe) ALL SQUARE Thomas (Etats-Unis)

12h25 : McIlroy recolle

Rory McIlroy est déjà revenu à hauteur de Justin Thomas. L'Américain n'a pu faire mieux qu'un bogey sur le N°2 quand le Nord-Irlandais a, lui, réussi le par.

Rory McIlroy - Ryder Cup 2018Getty Images

12h18 : Thomas démarre fort

Justin Thomas est 1 UP après le premier trou. L'Américain a signé un birdie alors que son adversaire s'est contenté d'un par.

12h10 : Les simples ont débuté

C'est parti sur le Golf National ce dimanche. Le premier duel, celui opposant Rory McIlroy à Justin Thomas, vient à l'instant de démarrer. L'Américain a montré de belles choses depuis vendredi. Il a déjà inscrit trois points pour son équipe.

12h05 : Le programme des simples

Il y aura donc 12 simples ce dimanche. Un point sera donné à chaque vainqueur.

12h05 - Rory McIlroy - Justin Thomas

12h17 - Paul Casey - Brooks Koepka

12h29 - Justin Rose - Webb Simpson

12h41 - Jon Rahm - Tiger Woods

12h53 - Tommy Fleetwood - Tony Finau

13h05 - Ian Poulter - Dustin Johnson

13h17 - Thorbjorn Olesen - Jordan Spieth

13h29 - Sergio Garcia - Rickie Fowler

13h41 - Francesco Molinari - Phil Mickelson

13h53 - Tyrell Hatton - Patrick Reed

14h05 - Henrik Stenson - Bubba Watson

14h17 - Alex Noren - Bryson DeChambeau

12h00 : L'Europe largement devant

L'Europe a pris une belle avance au score. L'équipe de Thomas Bjorn mène 10-6 avant les simples de ce dimanche et il ne lui manque donc que 4 points et demi pour l'emporter.

Bonjour et bienvenue sur Eurosport pour suivre la dernière journée de la Ryder Cup.