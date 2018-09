La Ryder Cup EN DIRECT

10h : Molinari et Fleetwodd ont repris les commandes

Le birdie de Tommy Fleetwood au trou 4 a permis à la paire européenne qu'il compose avec Molinari dans la dernière partie de la matinée de reprendre la main face à Tiger Woods et Patrick Reed.

9h53 : Koepka et Finau en difficulté au 7

Brooks Koepka et Tony Finau ont totalement raté leur premier coup au tee du 7. Finau a même fini hors limites. Peut-être une bonne opportunité pour Justin Rose et Jon Rahm de reprendre la main dans ce match alors que la paire américaine venait d'égaliser.

9h50 : Une spectatrice blessée

Une spectatrice a pris une balle sur le visage en bordure du fairway sur le trou N°5. Elle a eu le nez cassée et a dû être évacuée.

9h48 : Finau se lièbre

Un peu tendu depuis le début de sa partie, Tony Finau, qui dispute sa première Ryder Cup, vient de sortir un magnifique chip en bordure de green sur le trou numéro 6. La balle a filé directement dans le trou. Son coup permet aux Américains de remporter ce trou et de revenir All square avec Brooks Koepka, face à Justin Rose et Jon Rahm.

9h30 : Les deux équipes se tiennent

Deux parties à égalité, une à l'avantage des Européens, une à l'avantage des Américains. Début de Ryder Cup très accrochée pour le moment. Voici le point sur les scores.

Trou 4 : Koepka / Finau (Etats-Unis) - Rose / Rahm (Europe) 1 UP

Trou 4 : Johnson / Fowler (Etats-Unis) - ALL SQUARE - McIroy / Olesen (Europe)

Trou 3 : 1 UP Spieth / Thomas (Etats-Unis) - Casey / Hatton (Europe)

Trou 2 : Woods / Reed (Etats-Unis) - ALL SQUARE - Molinari / Fleetwood (Europe)

9h20 : Le parcours à la loupe

Théâtre de cette 42e édition, le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines est un parcours "dur mais juste", selon l'opinion commune des protagonistes de cette Ryder Cup. Parmi les difficultés de l'Albatros, un thème récurrent : l'eau, omniprésente. Trou par trou, du 1 au 18, voici le décryptage complet du parcours.

9h13 : Woods et Reed menés

Tiger Woods et Patrick Reed ont perdu le premier trou face à Francesco Molinari et Tommy Fleetwood. le duo européen est donc "1 up".

Tiger Woods à la Ryder Cup.Getty Images

9h : Le point sur les scores

Les quatre parties sont maintenant en route. La toute dernière, celle de Tiger Woods, n'en a pas encore fini avec le tour N°1. Pour le reste, voici les scores :

Trou 3 : Koepka / Finau (Etats-Unis) - Rose / Rahm (Europe) 1 UP

Trou 2 : Johnson / Fowler (Etats-Unis) - ALL SQUARE - McIroy / Olesen (Europe)

Trou 1 : 1 UP Spieth / Thomas (Etats-Unis) - Casey / Hatton (Europe)

8h55 : Woods et la Ryder Cup, une histoire contrariée

Pour l'instant, au regard de son immense talent, la Ryder ne lui a pas réussi avec un seul succès en sept participations, une tache sur son palmarès si fourni. "En repensant à toute ma carrière en Ryder Cup, c'est certainement quelque chose que je n'apprécie pas vraiment", a expliqué Woods mardi au sujet de ce bilan négatif. "Il y a beaucoup de nervosité et d'excitation, c'est une atmosphère différente qu'on adore, comme si on jouait le final d'un tournoi dès le premier trou", souligne-t-il à propos de l'ambiance survoltée de la Ryder Cup, quasiment sans équivalent.

Vidéo - Woods, une histoire d'amour contrariée avec la Ryder Cup 01:24

8h53 : Woods au départ

La quatrième et dernière partie de cette matinée va débuter dans deux minutes. Patrick Reed et Tiger Woods sont opposés à Francesco Molinari et Tommy Fleetwood. Le retour de Woods, après six années d'absence, est évidemment un immense évènement.

8h40 : Quelle ambiance !

Formidables images au départ du trou N°1, au pied de l'immense tribune qui surplombe le tee.

Ryder Cup : Le trou 1.Getty Images

8h35 : Johnson rate le coche

Bien placé sur le green du 1 pour le birdie, Dustin Johnson, le numéro un mondial, ne rentre pas son putt pour le birdie qui aurait offert le trou aux Américains. "All square" (égalité) donc dans cette partie qui oppose Johnson et Fowler à McIroy et le Olesen.

8h26 : Rose et Rahm bien lancés

Les deux premières paires viennent d'en finir avec le premier trou. Justin Rose a signé un birdie sur le trou N°1 et il est le seul. les Européens remportent donc ce premier tour et sont "1 up" face aux Etats-Unis. Pendant ce temps, le deuxième match a débuté. Dustin Johnson et Rickie Fowler (Etats-Unis) face à Rory McIroy et le rookie Thorbjorn Olesen.

8h22 : Le principe du "Quatre balles"

C’est la formule de jeu la plus spectaculaire. Les deux Européens et les deux Américains jouent leur propre balle. On ne cumule pas les coups. Le joueur qui a réussi le meilleur score donne le trou à son équipe.

Trou 1 – En avant

Par 4 – 383 mètres

Dans le vif du sujet, tout de suite. Sergio Garcia, huit Ryder Cup consécutives à son actif, évoque un premier trou "un peu intimidant depuis le tee, avec toutes ces herbes hautes." Comme sur beaucoup de trous de l'Albatros, un dog-leg [trou avec un angle prononcé dans un sens ou dans l'autre, NDLR] droit où la précision sera plus importante que la puissance sur le premier coup. Avec l'étang à la gauche du fairway et les deux bunkers en bordure de green, les pièges ne manquent pas.

8h17 : Rappel des paires de ce matin :

8h10 : Brooks Koepka / Tony Finau (Etats-Unis) - Justin Rose / Jon Rahm (Europe)

8h25 : USA : Dustin Johnson / Rickie Fowler (Etats-Unis) - Rory McIroy / Thorbjorn Olesen (Europe)

8h40 : USA : Jordan Spieth / Justin Thomas (Etats-Unis) - Paul Casey / Tyrrell Hatton (Europe)

8h55 : USA : Patrick Reed / Tiger Woods (Etats-Unis) - Francesco Molinari / Tommy Fleetwood (Europe)

8h15 : Il fait frais en ce début de matinée, environ 14°. Mais le soleil est au rendez-vous et le mercure sera autour des 21 degrés cet après-midi. Parfait, en somme !

8h11 : C'EST PARTI ! Le grand moment, attendu fébrilement depuis deux ans par les fans de la petite balle blanche, est enfin arrivé. La Ryder Cup, affrontement devenu mythique entre l'Europe et les Etats-Unis, vient de débuter avec les premiers matches de "Quatre balles". Le premier duel oppose les Américains Brooks Koepka et Tony Finau à la paire européenne composée de l'Anglais Justin Rose et de l'Espagnol Jon Rahm.